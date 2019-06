Weekend a Genova e provincia: Silent Disco, sagre, street food, arte, visite guidate

Cosa fare per il secondo weekend di giugno a Genova e provincia? Ci sono tanti eventi in programma, tra gastronomia, musica, incontri, tour della città e molto altro.

Ricordiamo, per gli amanti del cinema, la nostra sezione con i film in programmazione nelle sale genovesi, e l'agenda completa del fine settimana per chi - indipendentemente dalla nostra guida - non vuole perdersi nemmeno una proposta.

Ecco la top 10 degli eventi da non perdere, nel fine settimana, a Genova e dintorni:

Genova si prepara a ospitare la famosa opera al Carlo Felice e per l'occasione nel weekend si propongono incontri, conferenze e open day del teatro.

Il Liguria Pride Village apre le sue porte ai Luzzati sabato sera con la Silent Disco Arcobaleno: si balla tutti insieme con le cuffie per non disturbare il quartiere.

Street food e musica sabato sera presso la spiaggia libera del Ponte Romano di Bogliasco. Per l'occasione, fritti, spritz, musica e danze sulla sabbia.

Sabato e domenica in piazza Matteotti torna il mercatino della gastronomia d'eccellenza. I visittori potranno incontrare direttamente i produttori e degustare le specialità.

Domenica il parco di Villa Durazzo Pallavicini si anima con i pittori del Club Artistico "La Saletta" che dipingeranno dal vivo le varie scenografie del percorso teatrale.

Domenica percorso "colorato" a Pra': si può camminare, correre, saltare, ballare, e a fare compagnia ai partecipanti ci saranno coloratissime polveri (atossiche ed eco-friendly)

Il festival di Music For Peace termina domenica tra incontri, gastronomia, sport, cultura e laboratori per bambini. Si entra portando generi di prima necessità.

Sabato il centro storico si arricchisce con giochi, laboratori, letture, musicisti, attori teatrali e pastasciutta in via della Maddalena

Venerdì si andrà alla scoperta di luoghi poco noti ai più, che parlano della vita e delle opere di Luzzati, dalla ex mensa operaia di Amga fino alle scenografie del Teatro della Tosse.

Domenica dalle 11 al Porticciolo di Nervi si insegna ai bambini ad andare in kayak e si affittano canoe ai più grandi: il tutto per aiutare il dipartimento di cardiochirurgia del Gaslini.

PAGINA SUCCESSIVA: SAGRE & GASTRONOMIA, IL MEGLIO DEL WEEKEND

Photo credits: IG@chefs1977