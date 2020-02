Il meglio del weekend a Genova e dintorni: esposizione felina, Notte degli Scrittori, Fabio Concato e molto altro

Il secondo weekend di febbraio 2020 a Genova è ricco di proposte per tutti: dai teatri alle esposizioni, dagli animali alla cultura, dalla musica allo sport.

E dunque cosa fare per non perdersi gli eventi principali?

Ma adesso andiamo a vedere insieme una selezione di 10 eventi da non perdere nel fine settimana.

Ma adesso andiamo a vedere insieme una selezione di 10 eventi da non perdere nel fine settimana.

Gianrico Carofiglio, Melania Mazzucco e Marco Presta saranno i protagonisti del consueto appuntamento che coniuga letteratura, teatro e degustazioni, sabato a Palazzo Ducale.

L'esposizione internazionale felina torna alla Fiera di Genova, sabato e domenica: due giornate di esposizione e gare per promuovere la conoscenza del gatto a 360 gradi.

Il cantautore sabato sera si esibisce al teatro Govi di Bolzaneto. Proporrà un concerto improntato sulla musica e sulla parola, con tutti i grandi successi del suo repertorio.

Fino a domenica al Politeama Genovese la comica siciliana Teresa Mannino porta il suo spettacolo "Sento la terra girare" e la sua comicità graffiante, leggera, intelligente e sottile.

Il celebre capolavoro di William Shakespeare, tragedia del desiderio di potere divorante, è in scena al Duse fino a domenica, con gli attori del Master di Recitaizone.

Domenica ad Arenzano arriva la tradizionale Corsa Podistica del Roccolo di 10 km, a cura del Circolo Roccolo con la Polisportiva Arenzano. All'arrivo, ristoro e premi.

Sabato si terrà una visita guidata al singolare ricovero antiaereo sotterraneo, particolarmente suggestivo e ancora ricco di testimonianze della seconda guerra mondiale.

Sabato sera un po' "diverso" con la visita serale guidata alla scoperta dei segreti della Cattedrale di San Lorenzo, tra opere d'arte, religione e panorama mozzafiato sulle torri.

Gruppo vincitore della sezione band del concorso Liguria Selection, i Malisangu sabato si presentano al viadelcampo29rosso, casa dei cantautori genovesi nel centro storico.

Al Caribe Club venerdì sera i campioni mondiali di bachata Gabriel Salgado e Leticia Beltran saranno in pista per uno stage a numero chiuso. A seguire show per tutti.