I migliori eventi del weekend dell'Immacolata a Genova e dintorni

Il secondo weekend di dicembre 2018 - dal momento che comprende l'Immacolata - è il fine settimana dedicato all'inizio delle festività natalizie per eccellenza.

Ma c'è anche tanto altro, dalla musica ai teatri, passando per incontri e festival, per godersi Genova e provincia in queste giornate di festa.

Andiamo a vedere la top 10 degli eventi più gettonati, ricordando che l'agenda completa del weekend si può trovare qui.

Sabato di festa non solo a De Ferrari ma anche a Certosa per l'accensione degli alberi di Natale e, contestualmente, del Tunnel di Luce più lungo d'Europa.

Mercatini per tutti i gusti, questo weekend: è il primo fine settimana del Mercatino di San Nicola, del Cactus Market di Natale ai Luzzati, del Mercatino di Natale di piazza Campetto e del Mercatino di Rossiglione, mentre sul territorio già sono presenti da inizio mese il Mercatino di Brignole e la tradizionale Fiera del Libro.

Da non perdere, inoltre, sabato, i Mercatini di Campomorone e di Quinto, e poi domenica c'è Peglingusto edizione di Natale, Natale in via Balbi con mercato e musica, il Mercatino di Natale a Nervi, al porticciolo, i Mercatini di Natale a Crocefieschi, ed è l'ultima data disponibile per il Mercatino di Natale a Torriglia.

Torna sabato e domenica un apprezzatissimo evento, con il mercatino dei prodotti tipici da tutta Italia in piazza Matteotti.

Arriva un nuovo festival ltterario a Genova, fino a domenica, con incontri con gli autori e laboratori. Il tema? La scrittura, naturalmente.

L'acclamata attrice arriva al Politeama da giovedì a sabato con "Ho perso il filo", per raccontare la storia di un'eroina pasticciona e anticonvenzionale.

Spegne 20 candeline questo importante festival, proponendo incontri e rassegne fino a domenica, con circa 300 autori da tutt'Italia.

Appuntamento con i giovanissimi membri della band romana - rivelazione di X Factor - venerdì pomeriggio alla Feltrinelli.

Anteprima teatrale per il festival: sabato sera al Duse ci sono le acrobazie dello spettacolo "Panni Sporchi".

Torna ad Arenzano sabato sera la discoteca con le cuffie per ballare all'aperto ascoltando fino a tre generi diversi di musica.

Sabato pomeriggio visita guidata gratuita (su prenotazione) alla scoperta dei negozi "storici" dei caruggi.