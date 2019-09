Weekend a Genova e dintorni: Sagra del Fuoco di Recco, Oktoberfest, sagre, escursioni, musica, e tanto altro

L'estate sta volgendo al termine, ormai, ma non finiscono gli eventi a Genova e provincia: da Genova Comics alla Mare e Monti, sono tante le iniziative ormai entrate nella tradizione che si propongono di far divertire i genovesi al rientro dalle ferie.

Ecco i 10 eventi da non perdere nel nostro territorio, ricordando che a questo link potete guardare l'agenda completa.

Da venerdì a domenica c'è il clou dell'attesissima festa tra spettacoli pirotecnici, sparate di "mascoli", stand gastronomici e processioni.

Da giovedì 5 a domenica 22 torna in piazza della Vittoria l'unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità tedesche fuori dai confini della Germania, tra birre e specialità gastronomiche bavaresi.

Sestri Ponente diventa capitale del cosplay da venerdì a domenica, tra stand, spettacoli e altri eventi a villa Rossi. Tra le manifestazioni più gettonate, la Zombie Walk di sabato.

Si inizia come di consueto venerdì con la Half Marathon, e poi sabato e domenica escursioni sulle alture con la marcia internazionale non competitiva per un weekend improntato sullo sport.

Continua fino a sabato la rassegna che comprende il miglior cibo di strada gourmet al Porto Antico, tra stand gastronomici, degustazioni e cooking show per scoprire i segret della cucina genovese.

Da venerdì a domenica tre serate all'insegna della buona gastronomia tipica genovese, tra pansoti, altre specialità, e spettacoli per bambini, comici, e di musica.

Da venerdì a domenica la fiera giunge alla sua 22esima edizione tra esposizioni, preparazione di pesto al mortaio, esibizioni musicali, sagra delle brioches e tanto altro.

Birra, gastronomia, e poi tanta musica con Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls, ora alla guida della band "La storia dei New Trolls", e altre band per la Prog Night.

Letture, focaccette di Crevari e tanta musica per la sagra organizzata dal Collettivo Burrasca. Il ricavato andrà a finanziare la Biblioteca Popolare Praese.

Il gruppo storico "Nobiltà sabauda" domenica organizza una "promenade pomeridienne" in costume d'epoca al parco di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli.