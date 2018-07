Weekend a Genova e dintorni: i migliori eventi di questo fine settimana

Weekend ricco di eventi a Genova e provincia, a partire dall'ambizioso programma del Costa Zena Festival, e passando per sagre, concerti, rassegne, cinema all'aperto, festival e tanto altro.

Andiamo a vedere insieme la nostra consueta top 10 con gli appuntamenti da non perdere sul territorio:

1- COSTA ZENA FESTIVAL: sabato di grandi eventi in centro grazie al compleanno di Costa, con maxi scivolo gonfiabile in via XX Settembre, show di luci e acqua, e concerti di vip come Albano & Romina, Kolors, Francesco Gabbano, Ermal Meta e tanti altri.

2- CINE&COMIC FEST: fino a domenica al Porto Antico la rassegna dedicata a cinema e fumetti, con incontri, spettacoli e anteprime. Tra gli ospiti, Gabriele Salvatores e Zerocalcare (qui il programma completo di Porto Antico Estate Spettacolo)

3- CINEMA ALL'APERTO A PALAZZO DUCALE: torna venerdì sera la magia del cinema all'aperto in centro, con tanti film in programma, tra cui anche proiezioni per bambini e in lingua originale.

4- MI GAMES: al Porto Antico fino a domenica l'evento multisport più grande d'Italia, con tornei di basket, calcio e beach volley, e anche tanto altro tra cui calcio balilla, ping pong e calcio tennis.

5- CARILLON VIVENTE A SESTRI PONENTE: nell'ambito della rassegna "Piano no stop", sabato il Carillon Vivente - pianista e ballerina classica - porta a Sestri atmosfere d'altri tempi.

6- FESTIVAL "IN UNA NOTTE D'ESTATE": parte giovedì il festival organizzato da Lunaria Teatro, con spettacoli all'aperto nei luoghi più suggestivi di Genova e della Liguria.

7- NOTTE ROSA A SESTRI LEVANTE: venerdì il paese si tinge di "rosa" con danze, musica, concerti, esibizioni e spettacoli per una notte tutta al femminile.

8- NININ FESTIVAL DI BOGLIASCO: 90 laboratori artistici, creativi e didattici rivolti a bambini e ragazzi, eventi per adulti e tanto altro da venerdì a domenica.

9- DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PREBOGGION: il minestrone tipico di Sestri Ponente verrà distribuito gratuitamente, sabato, per festeggiare Sant'Alberto.

10- FESTA DI SAN SIRO DI STRUPPA: ultimo weekend per la festa, da venerdì a domenica, tra Sagra degli Gnocchi, concerti, "San Sirino d'Oro" (festival canoro per bambini), e tanto altro.

