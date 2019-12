I migliori eventi del weekend dell'Immacolata a Genova e provincia: accensione dell'Albero di Natale, Natalidea, Rigiocattolo e tanto altro

A Genova si entra in pieno clima natalizio con il weekend dell'Immacolata, tra Alberi di Natale, fiere, mercatini, sport invernali e chi più ne ha più ne metta.

Vediamo insieme 10 eventi da non perdere questo fine settimana speciale - in cui cade anche la Festa dell'Immacolata Concezione - in città e nei dintorni.

E se siete appassionati di cinema, qui trovate l'elenco completo dei film in programmazione nelle sale genovesi.

Domenica grande festa in città per l'accensione dell'Albero di Natale a De Ferrari, l'illuminazione dei murales a Certosa, e l'inaugurazione dell'albero all'uncinetto di San Fruttuoso.

La tradizionale fiera di Natale da sabato e fino al 22 si trasferisce al Porto Antico e diventa un "vilaggio", un mercatino in piena regola con le tipiche casette.

Domenica verrà distribuita gratuitamente cioccolata calda dalle 15,30 alle 18 presso la Pista di Pattinaggio su Ghiaccio del Porto Antico.

Da venerdì a domenica in piazza Matteotti si vendono giocattoli usati: il ricavato delle vendite sostiene le cure dei bimbi malati di Aids in Africa.

Da domenica e fino al 23 arriva il nuovo villaggio di Natale di Music for Peace tra street food, musica, mercatino, attività per bambini, concerti e sport.

Inizia la stagione dei cimenti: ad Arenzano l'appuntamento con il bagno nell'acqua gelata è domenica mattina.

Da sabato e fino al 24 torna lo storico mercatino di Natale di piazza Campetto con tanti stand di artigianato e idee regalo.

Sabato e domenica ai Giardini Luzzati torna il Cactus Market in versione natalizia, con tanti stand e bancarelle.

Domenica va in scena una rivisitazione del celebre classico: saranno due donne a interpretare Scrooge e i tre fantasmi.

Da venerdì e fino al 15 al Duse arriva la storia di un vignaiolo ligure a cura di Pino Petruzzelli: una poetica riflessione sul valore etico del lavoro.