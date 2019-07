Weekend a Genova e dintorni: Calcutta, Irama, cinema all'aperto, fuochi artificiali, sagre e tanto altro

Si entra nel vivo dell'estate e sono tante le iniziative proposte a Genova e provincia per il primo weekend di luglio 2019: dai concerti alle sagre, dallo sport allo shopping, c'è sempre qualcosa di bello da fare.

Ecco allora la nostra consueta top 10 dei migliori eventi del fine settimana, ricordando che a questo link c'è l'agenda completa del weekend, e che GenovaToday ha anche una sezione cinema sempre aggiornata con i film nelle sale genovesi.

Ci sono anche tantissime sagre sul territorio, e per tutti gli appuntamenti gastronomici abbiamo pensato a un'apposita guida da leggere nella pagina successiva.

Parte venerdì il festival della migliore musica indipendente italiana al Porto Antico, con Calcutta, Mecna, e Giovanni Truppi.

Sempre venerdì al via anche il cinema all'aperto ospitato a Palazzo Ducale con tanti film proiettati nel cortile maggiore: venerdì "Non ci resta che il crimine" (ospite l'attrice Ilenia Pastorelli), sabato "Il padre d'Italia" (ospite l'attrice Isabella Ragonese), domenica "Ricordi?" (ospite l'attrice Linda Caridi).

Si parte sabato con i saldi estivi 2019, che in Liguria termineranno lunedì 19 agosto: via libera dunque agli appassionati dello shopping di tutta la regione.

Arriva sabato sera al Porto Antico il giovane cantautore idolo dei teenager, che quest'anno ha partecipato a Sanremo con la canzone "La ragazza dal cuore di latta". In scaletta tutti i suoi più grandi successi.

Domenica una delle più importanti Compagnie di danza classica del mondo, fondata nel 1964, arriva a Nervi in occasione del Festival Internazionale.

Parte venerdì la rassegna di eventi musicali aperti al pubblico a Sampierdarena: si inizia con i Trilli, Stephanie Niceforo e Dj Mike37, mentre sabato è la volta del concerto "Cervelli in fuga".

A Chiavari speciale flash mob venerdì sera con l'orchestra di batterie più grande d'Italia: attesi almeno 100 batteristi che omaggeranno le canzoni più belle dei mitici Queen.

Ad Arenzano domenica percorso non competitivo di 4 km per le vie del paese e nel parco con speciali polveri colorate atossiche sparate sui partecipanti. Il ricavato in beneficenza.

Sabato e domenica due giorni di sagra e festeggiamenti per San Matteo, il santo patrono di Sussisa di Sori. Domenica sera gran finale con fuochi d'artificio.

Al Museo di Arte Orientale Chiossone di Genova domenica si celebra la festa giapponese delle stelle, degli innamorati e dei desideri con attività e concerti.

