I migliori eventi del weekend a Genova e dintorni: Fiera del Disco, Panera Days, sagre, teatri, musica

Teatri, feste, sagre, musica, eventi all'aperto e tanto altro per il primo fine settimana di ottobre 2019: andiamo a vedere insieme i migliori eventi del weekend, tenendo conto che l'agenda completa si può trovare qui.

La fiera, arrivata alla 17esima edizione, torna al Porto Antico, sabato e domenica, tra vinili, cd, gadget, memorabilia, poster e tanto altro.

Da venerdì a domenica in piazza De Ferrari tornano le giornate dedicate al celebre semifreddo genovese, la panera, tra laboratori e degustazioni.

Si apre la nuova stagione del Teatro Nazionale di Genova con un classico di Juan Ramon Jimenez interpretato da Ugo Dighero. Fino a domenica.

Il famoso pub di Multedo compie 20 anni e festeggia venerdì e sabato con Modena City Ramblers, Punkreas e altri ospiti gratis.

Da venerdì a domenica al Porto Antico una nuova edizione della fiera-mercato che propone i prodotti gastronomici di eccellenza della nostra regione.

Venerdì sera ai Giardini Luzzati torna la festa da ballo in vinile, per ballare su grandi classici della canzone "vintage" in un'atmosfera retrò.

Sabato e domenica torna per la 50esima edizione la Sagra della Patata di Rovegno: tante le specialità a base di patata, e poi musica e lancio della mongolfiera.

Venerdì e sabato con incontri, laboratori e desgustazioni al MOG - Mercato Orientale di Genova. Il protagonista indiscusso è il vino ligure.

Villa Serra domenica diventa il villaggio della magia, con diverse aree dedicate a bambini e adulti, bancarelle e gastronomia. Il tutto dedicato al mondo magico.

Domenica pomeriggio al Casa Mia tornano le giornate in discoteca per ragazzi diversamente abili, all'insegna del divertimento e dell'inclusione.