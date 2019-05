Weekend a Genova e dintorni: Fuochi d'artificio, Che Festival, Fiera del Fumetto, sagre, feste e tanto altro

Photo credits: Marco Paba

Fuochi d'artificio, fiere, sagre, e chi più ne ha più ne metta per il primo weekend di giugno, che comprende anche la Festa della Repubblica. Un fine settimana in cui si spera che il bel tempo porti finalmente la primavera nella nostra città.

E allora andiamo insieme a vedere gli eventi da non perdere questo weekend, tenendo conto che l'agenda completa di venerdì, sabato e domenica si trova qui, e che gli appassionati del cinema possono trovare in questa pagina i film in programmazione nelle sale genovesi.

Ecco la top 10 dei migliori eventi:

Domenica 2 giugno tornano i "Palazzi svelati", con 28 sedi istituzionali normalmente chiuse al pubblico che apriranno le porte ai cittadini, e i fuochi d'artificio in piazza De Ferrari.

Da questo venerdì e fino al 9 giugno torna l'unico festival italiano a cui si accede non pagando un biglietto in denaro, ma portando generi di prima necessità, tra divertimento, informazione, sport, concerti e cultura.

La nuova edizione di "Focus Live", il festival della divulgazione scientifica del mensile "Focus", parte da Genova (Porto Antico) sabato e domenica, con due giorni di ospiti, spettacoli, dibattiti ed eventi.

Torna all'RDS Stadium sabato e domenica la fiera del fumetto, evento dedicato agli appassionati di comics, film, videogiochi, cosplay e cartoni animati.

Fiera, street food e spettacoli, domenica, con una delle più belle fiere mercato di Genova. Per l'occasione verranno aperte al pubblico anche le Ville Storiche di Cornigliano.

Domenica ci si ritrova nel centro storico dove verranno consegnati i tradizionali cestini da pic nic, e poi al via il tour delle specialità gastronomiche a cura dei locali dei caruggi.

A partire da venerdì, i tour tra le botteghe storiche del centro di Genova si arricchiscono con il nuovo MOG-Mercato Orientale: colori, sapori, profumi e storie di prodotti locali e spezie.

Sabato sera i Motorpsycho - trio norvegese attivo da quasi 30 anni - fanno tappa a Genova, al Crazy Bull, in occasione della preview del festival Goa Boa.

Sabato e domenica torna la Sagra della Ciliegia di Sant'Olcese tra buon cibo con menu a tema, ravioli alla ciliegia, serate musicali e domenica sera fuochi d'artificio.

Sabato arriva "Pompieropoli" in via Bartolomeo Bianco e i bambini potranno giocare a essere pompieri per un giorno con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Anche tanti altri eventi in programma.

