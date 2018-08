Weekend a Genova e dintorni: i migliori eventi del fine settimana

Spettacoli, sagre, feste e chi più ne ha più ne metta per il primo weekend di settembre. Da sottolineare, tra gli eventi, quelli organizzati apposta per aiutare le famiglie coinvolte nel crollo del ponte Morandi, segno che il grande cuore dei genovesi non abbandona i concittadini profondamente feriti da questa tragedia.

Andiamo a vedere i migliori eventi in programma a Genova e provincia da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre.

Gratis

A Chiavari venerdì ci si diverte con il Carnevale d'Agosto, tra musica, cibo e sfilate dei carri. Sempre venerdì, a Camogli, "Viviamo la via", con negozi aperti fino a tardi e musica per le strade del comune. Ancora venerdì, esibizione dei Palconudo al Porto Antico. Sabato e domenica, ad Arenzano, c'è la tradizionale festa del Santuario di Gesù Bambino con benedizione dei bimbi, processione in mare e bancarelle. Sabato, alla Darsena, per tutti gli amanti della musica c'è Piano no Stop con il carillon vivente. A ingresso gratuito, da giovedì a domenica, anche l'Expo Fontanabuona Tigullio con artigianato, degustazioni ed eventi per bambini. Per quanto riguarda le fiere, da segnalare nel weekend anche l'Ecofiera del Posidonia Green Festival a Santa Margherita Ligure.

Sagre e gastronomia

Prosegue, fino a domenica, lo "Street Food Fest" al Porto Antico, con specialità da ogni parte della Penisola. Da venerdì a domenica, cibo da strada e divertimento a Sestri Levante con "Food & Fun". Nelle stesse date, anche la festa patronale di Pietralavezzara con street food e tanto altro, e la Festa della Casaccia a San Siro di Struppa. Venerdì e sabato, mastri birrai e musica per il Leivi Critical Beer. Sabato sera a Capreno specialità dell'entroterra con la Festa dei Cacciatori, e al Liggia Pub c'è "Partyamo in Mille" con mega grigliata e musica. Domenica a Sestri Levante c'è la Serata in Bianco con cena e party.

Ponte Morandi: eventi solidali

Non mancano eventi organizzati per aiutare in svariati modi i cittadini colpiti dal crollo del ponte. A Camogli, venerdì, durante "Viviamo la via" saranno allestite cassette per raccogliere fondi per i parenti delle vittime. Da venerdì a domenica, anche il motoraduno "Zena a manetta" devolverà parte del ricavato alle famiglie colpite dalla tragedia. Domenica, presso la sede Aspic Genova, verrà organizzato un gruppo di ascolto per condividere la propria esperienza con l'aiuto di psicologi e psicoterapeuti. Sabato e domenica, con "Zeneize per primo", i ricavati dei primi piatti di alcuni ristoranti andranno alle famiglie colpite dalla tragedia. Anche il Santuario di Arenzano partecipa al lutto con 43 rintocchi di campane dedicati alle vittime, e con un concerto per ricordarle.

Musica e spettacoli

Venerdì i Pirati dei Caruggi saranno ad Arenzano, a Villa Figoli, mentre a Villa Pagoda si esibiranno i Radio Gaga. A Campomorone, una serata dedicata alle armonie sacre con il Festival Organistico. Al Goa Beach, invece, per chi vuole scatenarsi in pista, c'è la Festa di fine agosto. Al Caribe Club, notte di salsa e kizomba. Sempre venerdì, al Banano Tsunami, suonano gli Uppertones. E ai Giardini Luzzati, Malvezzi in concerto. Sabato, invece, al Mercato del Carmine si esibisce Daniele Raco.