Weekend a Genova e dintorni: il meglio del fine settimana

Arriva il primo weekend di dicembre, e si entra nello spirito natalizio, tra feste in piazza, mercatini, e tanto altro.

Domenica spettacolo pirotecnico in piazza De Ferrari e degustazioni gratuite di dolci della tradizione ligure - tra cioccolata calda, canestrelli e pandolce - in occasione della prima dell'Aida di Verdi al Carlo Felice.

Dopo 14 anni, domenica, in città si torna a correre la maratona, con un percorso di 42 km da Boccadasse a Sampierdarena, con Marathon Expo e "Fantozzi Run" per i meno sportivi.

Torna, con tante novità, il Luna Park in piazzale Kennedy, a partire da sabato. Per l'inaugurazione, spettacolo pirotecnico e sconti per i primi ad arrivare.

Tante le manifestazioni da non perdere per gli amanti dell'atmosfera natalizia, a partire da questo weekend: tra le più gettonate, lo Spazio Natale Emergency per i regali solidali, l'attesissimo Mercatino di Natale di Brignole, la tradizionale Fiera del Libro in galleria Mazzini, e poi, domenica, il Mercatino di Natale di Campomorone, i Mercatini di Natale a Manesseno, il Mercatino artigianale di Natale di Mele, e, per chi vuole non solo acquisti ma anche eventi speciali, "Un Natale che sia tale" da venerdì a domenica a Castelletto.

Chi conosce Harry Potter non può non sapere cos'è il Ballo del Ceppo, la festa natalizia della scuola di magia di Hogwarts, domenica al Laboratorio di Arti Sceniche.

Si balla sulla spiaggia ad Arenzano, domenica, con lo show del famoso dj e dei suoi colleghi, tra cui membri dei Club Dogo, per aiutare i commercianti colpiti dalla mareggiata di fine ottobre.

Al Mercato del Carmine si cena e si gioca tutti insieme a risolvere il giallo del marinaio di Cristoforo Colombo. I veri protagonisti dello show? I commensali.

Al teatro Modena, fino a sabato, va in scena la storia di una classe scolastica multietnica in Francia, tra tensioni e contraddizioni, e un insegnante che perde la testa.

Venerdì sera al Count Basie concerto dei Buscaglione Project, gruppo che omaggia il celebre cantante, ricreando un'atmosfera vintage e "retrò".

Per festeggiare i 120 anni della Figc, la mostra itinerante si trasferisce fino a sabato a Genova, a Palazzo Tursi, tra cimeli e trofei dei più grandi campioni.