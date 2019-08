Weekend a Genova e dintorni: street food, fuochi d'artificio e trenino di Casella in festa

Agosto volge al termine e domenica inizia settembre. In questo weekend di fine estate ci sono diverse occasioni per stare all'aria aperta o passare qualche ora spensierata in compagnia, da ponente a levante, passando per Genova. Andiamo a vedere insieme la nostra consueta proposta con dieci eventi per trascorrere al meglio il fine settimana, ricordando che qui si può trovare l'agenda completa.

Al Porto Antico sotto il tendone di Piazza delle Feste fino al 7 settembre si svolge la quinta edizione di "Street Food Fest" con stand gastronomici, cooking show, appuntamenti didattici e interventi di grandi chef. All'evento si unisce la settima edizione di Superbirra.

La Ferrovia Genova-Casella compie 90 anni, e per celebrare il mitico "trenino" che - da quasi un secolo - porta genovesi e turisti alla scoperta dell'entroterra, è stata organizzata una grande festa domenica 1 settembre 2019 tra musica, allegria e prodotti tipici. Una giornata storica che si svolgerà a Casella e a cui possono partecipare tutti, grandi e piccini.

Trentacinquesima edizione della manifestazione, che si tiene negli spazi espositivi di Calvari nel comune di San Colombano Certenoli. Il programma è ricco di eventi e appuntamenti di qualità: momenti di confronto, focus sulle criticità e potenzialità del territorio e i suoi prodotti, spettacoli, musica, solidarietà, giochi, dimostrazioni e laboratori.

Cogoleto si veste a festa con una grande kermesse all'insegna di gastronomia, spettacoli, musica, divertimento per tutte le età e tante risate. Venerdì musica e cabaret con Andrea Bottesini e Andrea Carretti, sabato spettacolo di cabaret con il comico di Zelig e Colorado Andrea Carlini.

L'estate di Arenzano si chiude con lo spettacolo "Fine estate col botto", fuochi d'artificio sparati da piazzale del Mare. L'appuntamento con questo nuovo spettacolo pirotecnico è sabato 31 agosto 2019, a partire dalle 23.

Sabato 31 agosto al Palacep stand gastronomici dalle 19 e serata danzante dalle 21 per risarcire la parrocchia. Poco più di un mese fa un ladro si è intrufolato nella segreteria della Chiesa Maria Madre del Buon Consiglio e approfittando del fatto che il parroco Don Giorgio Rusca fosse impegnato nella celebrazione della S. Messa ha potuto, indisturbato, impossessarsi di una busta contenente oltre 1.500 euro.

Venerdì 30 agosto 2019, con inizio alle ore 23 (apertura stand di distribuzione dalle ore 20.30), presso piazza Martiri Dell'Olivetta a Portofino, arriva la Silent Disco più famosa d'Italia. Sul palco galleggiante i dj si sfideranno per tutta la serata a colpi di hit.

Dopo le precedenti edizioni al campo sportivo di Leivi, quest'anno il Critical Beer si sposta a Casarza Ligure per l'ultima grande festa dell'estate 2019.

Domenica 1 settembre 2019 Beach Party ai Bai di Quarto da mezzogiorno a mezzanotte. Alla musica ci pensano Jo, Francesco Bacci, Alberto Ansaldo e Stefano Basetta.

Venerdì 30 agosto 2019 dalle 20 al chiosco 'Da Nico' presso i giardini di Quinto (piazzale Carristi d'Italia) concerto acustico di Jo Choneca e Valeria Nieves in occasione della pubblicazione del videoclip 'Ti amo'.