Weekend a Genova e dintorni: i migliori eventi del fine settimana

Tante cose da fare a Genova e provincia in questo primo weekend di agosto: ce n'è davvero per tutti i gusti, dalle feste all'aperto ai concerti, dagli eventi sportivi alle sagre.

Ricordando la nostra sezione con l'agenda completa del fine settimana, andiamo a vedere gli eventi più gettonati da venerdì 3 a domenica 5 agosto 2018:

STELLA MARIS A CAMOGLI: processione di barche, lumini in mare e fiaccolata in canoa per questo evento della tradizione di Camogli, domenica.

PORTO ANTICO PROGFEST: venerdì sera il Porto Antico si anima con il rock progressivo, sulle note dei migliori successi di Genesis e Pink Floyd.

SILENT DISCO ALLA BAIA DEL SILENZIO: venerdì sera si balla in spiaggia, con le cuffie, per il tradizionale appuntamento a Sestri Levante.

CHIAVARINCOSPLAY: sfilate, aree tematiche, laser game, concerto di Cristina D'Avena e tanto altro, sabato e domenica a Chiavari.

GINO PAOLI IN CONCERTO: il cantautore si esibirà insieme con Danilo Rea a Santa Margherita Ligure, in piazza del Sole, venerdì sera.

CARUGGI E IL MARE: negozi aperti anche di sera con sbarassu, musica e street food nel centro storico di Arenzano, venerdì e sabato.

SAGRA DELLE LUMACHE, DEL CINGHIALE E DEL MINESTRONE: per festeggiare i 15 anni dell'U.S. Bavari tre sere all'insegna del cibo e della musica, da venerdì a domenica.

AMICI DEL PONTE: torna il tradizionale appuntamento a Sestri Levante, da giovedì a domenica, con tante specialità gastronomiche e muisca.

CROCEFIESCHI LEGGE: il festival del libro e della letteratura, da venerdì a domenica, con incontri, laboratori e tanti altri eventi gratuiti

CRONACA NERA, IL TOUR: visita guidata alla scoperta dei delitti e dei misteri che hanno macchiato la storia del centro storico di Genova, sabato sera