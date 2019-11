I migliori eventi del weekend a Genova e provincia: Luna Park alla Foce, Mercatini di Natale, Black Friday e tanto altro

Sport, cultura, shopping, eventi per famiglie in attesa delle festività invernali, Mercatini di Natale: non ci si annoia a Genova nel weekend dal 29 novembre al 1 dicembre, e allora andiamo subito a vedere 10 eventi da non perdere in città e dintorni.

Naturalmente, prima di muoversi da casa, è necessario osservare le condizioni del meteo e delle eventuali allerte, siccome è prevista una nuova perturbazione che colpirà la nostra regione soprattutto domenica: è dunque meglio contattare gli organizzatori per un'ultima conferma prima di spostarsi.

Il "venerdì nero" dello shopping è arrivato: tanti gli sconti e le speciali promozioni nei negozi genovesi.

Domenica torna in piazza Piccapietra il tradizionale mercatino delle feste natalizie, con tanti banchi di artigianato, gastronomia e oggettistica. (La guida di GenovaToday ai migliori mercatini di Natale 2019)

Da sabato torna il tradizionale Luna Park alla Foce, con un ottovolante nuovo, iniziative speciali per l'inaugurazione, e tanto altro.

Sabato tutti i bambini di altezza inferiore ai 120 cm pattinano gratis alla pista su ghiaccio del Porto Antico, dalle 10,30 alle 12,30. (Tutti gli eventi sportivi)

Fino a domenica il nuovo spettacolo dei Momix "Alice" va in scena al Politeama, per rappresentare in danza le avventure nel Paese delle Meraviglie. (Tutti gli eventi a teatro)

Domenica i Magazzini del Cotone ospitano mercatino a cura dell'American International Women's Club, con tante idee regalo in arrivo direttamente dagli Usa.

Domenica tornano i tradizionali mercatini di Ronco Scrivia, giudicati tra i migliori d'Italia, tra stand, uno speciale trenino, musica e presepi.

Da sabato arriva il tradizionale appuntamento natalizio in Galleria Mazzini, tra novità, libri per bambini, grandi classici nuovi e usati.

La storia vera di una ragazza coraggiosa che si batte contro l'Isis arriva al teatro Modena di Sampierdarena da venerdì.

Sabato, per la prima volta a Genova arriva una maratona ininterrotta di tango per aiutare un'associazione che si occupa di gatti senza famiglia.