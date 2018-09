Weekend a Genova e dintorni: il meglio di questo fine settimana

Finisce settembre, e per l'occasione Genova si anima di eventi: fiere, sagre, sport, e naturalmente tanti eventi solidali per aiutare gli sfollati del ponte Morandi.

Ricordando che su GenovaToday è disponibile l'agenda completa delle manifestazioni del weekend, ecco la top 10 degli eventi più gettonati (nelle pagine successive, la guida del fine settimana dedicata alle sagre, ai teatri, alle mostre e alla musica, e allo sport).

Torna da venerdì a domenica la fiera nazionale dell'editoria indipendente al Ducale, con gli stand delle case editrici, e tante attività e laboratori per grandi e piccini.

Sabato arriva una giornata di sport e solidarietà al Porto Antico, che si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto, per aiutare gli sfollati.

Sabato e domenica si fa festa a Bolzaneto tra polenta, funghi e altre specialità gastronomiche, giochi per bambini, musica e divertimento.

Domenica gli artisti e gli amanti della musica latina si danno appuntamento al Porto Antico per ballare e raccogliere fondi per gli sfollati del ponte.

Sabato a partire dal pomeriggio 12 tappe di ristoro coinvolgeranno il sestiere della Maddalena, per scoprire le specialità locali e le bellezze del quartiere.

Maratona di nuoto non competitiva alla Foltzer, sabato, e tante attività per grandi e piccini (compresa spaghettata) per raccogliere fondi per gli sfollati.

Torna per la quarta edizione il festival MURA, da venerdì a domenica, ai Luzzati, con musica (tra cui il concerto di Giua) e tanto divertimento.

Mercatini, concerti, sagre e prodotti tipici per l'expo che valorizza l'entroterra e che si terrà a Rossiglione sabato e domenica, e poi ancora il 6 e 7 ottobre.

Mercatino con merci varie, processione e celebrazioni religiose per la festa dei Santi Cosma e Damiano a Sampierdarena, domenica.

Sabato di solidarietà a Marassi per gli sfollati del ponte, con esibizioni di sport, lotteria, giochi e attività per bambini, e concerto rock.

