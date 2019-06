Weekend a Genova e dintorni: fiera di San Pietro, Mezza Carolina day e molto altro

Tante cose da fare nell'ultimo weekend di giugno a Genova e dintorni a cominciare dalla fiera di San Pietro alla Foce. Andiamo a scoprire la top 10 degli eventi più gettonati in città e provincia, tenendo conto che a questo link è disponibile l'agenda completa con tutte le manifestazioni in programma, mentre qui si può consultare la nostra sezione dedicata al cinema con i film nelle sale genovesi.

Come ogni anno, l'ultimo weekend di giugno si svolge a Genova una delle più importanti manifestazioni fieristiche della città. L'appuntamento del 2019 è per il 29 e 30 giugno per il mercatino di merci varie che si svolge alla Fiera, organizzata dal Comune. Una vera e propria occasione per tutti gli amanti dello shopping alla ricerca di occasioni speciali: artigianato, gastronomia, bigiotteria, abbigliamento, tutto per il fai da te e gli hobby.

Gastronomia, musica, e soprattutto cocktail: torna domenica 30 giugno 2019, forte del successo della prima edizione, il "Mezza Carolina Day" ad Arenzano, nella cornice del parco di Villa Figoli. Si inizia alle 18 con apertura degli stand gastronomici allestiti per l'occasione dai ristoratori e dai barmen di Arenzano, che faranno assaggiare ognuno la propria versione della Mezza Carolina, il cocktail ufficiale del paese. Alle 20, spettacolo di cabaret. Alle 21,30 concerto. Per finire, alle 23,30, dj set.

Venerdì 28 giugno 2019, la Camera del Lavoro e l’Anpi ricordano gli avvenimenti del giugno-luglio 1960 in una iniziativa pubblica dal titolo “30 Giugno 1960: Genova non dimentica”. Alle ore 16.30 in piazza della Raibetta parte il corteo verso largo Pertini. Alle ore 19 presso il cinema Sivori, Cgil e Anpi, organizzano lo spettacolo ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti “La Regina” di Paolo Gerbella che sarà anticipato da un intervento dello storico Luca Borzani

House music, suoni groove e fritture di pesce, dal calar del sole fino a mezzanotte: venerdì 28 giugno (ore 18) torna al Mercato dei pescatori della Darsena (Calata Vignoso) "Fish & Djs", rassegna targata Electropark che vede dj e pescatori insieme per la valorizzazione del territorio genovese. I protagonisti della quinta tappa del viaggio in musica tra i banchi del mercato dei pescatori sono Giorgio Gazzo di FreeSoul e Andrea Lulli, in arte "LLL", di Raw_System.

Penultimo fine settimana per visitare la mostra "Giorgio de Chirico. Il volto della Metafisica", curata da Victoria Noel-Johnson. A distanza di 25 anni dall'ultima esposizione dedicata a de Chirico a Genova, questa mostra si propone di scoprire l'animo profondamente filosofico delle opere del pittore, ponendo l'accento sulla componente metafisica dei suoi dipinti.

Tre giorni di spettacoli e intrattenimento per grandi e piccini con il "Circo di una notte di inizio estate" del Porto Antico. L'evento si svolge in piazza delle Feste.

Venerdì 28 giugno sono Cristina Donà e Ginevra Di Marco a presentare il loro progetto insieme, “Così Vicine”, nel palco all’aperto dei Giardini Luzzati. Artiste dalla carriera ventennale, ognuna col proprio percorso musicale e personale, decidono di dare vita a un progetto in virtù di un sentire comune che le porta ad esplorare nuovi spazi, una accanto all’altra. Una somma di incontri frutto di viaggi, chiacchierate, abbracci sopra e sotto il palco, un’amicizia maturata negli anni, tutto questo ha permesso di concretizzare un’idea spontanea diventata via via inarrestabile esigenza di condivisione. In concerto i diversi stili di Cristina e Ginevra si intrecciano in maniera armoniosa in un’unica affascinante dimensione.

Due serate dedicate alle acciughe al Virgola cucinate in quattro modi differenti con musica Rock&Blues dal vivo e dj set Funk, birrette e vinello di qualità.

Un'occasione per stare insieme, divertirsi, fare festa, mangiare e bere bene, con sette tipologie di birre artigianali proposte da altrettanti birrifici, e non solo.

Per due giornate - il 28 e 29 giugno - Cogoleto torna ai tempi del suo concittadino più illustre, Cristoforo Colombo, tra combattimenti, esibizioni di cavalieri con le spade, sbandieratori e palio dei quartieri. Si inizia il 28 giugno dalle 15 con l'apertura dell'accampamento medivale a Villa Nasturzio. Alle 18, pesca con la sciabica. Dalle 19, frittura di pesce. Il 29 giugno, dalle 18, corteo storico per le vie del paese con partenza da Villa Nasturzio, e poi esibizione dei cavalieri con le spade, degli sbandieratori e balli e danze medievali. Gran finale sulla spiaggia con il palio delle contrade con cavalli e cavalieri. Per l'occasione, dalle 19, per entrambe le giornate, street food per le vie del centro storico.