Ponte del 1 Maggio: cosa fare a Genova e dintorni

Sagre, concerti, feste, eventi per bambini, e tanto altro per il ponte del 1 Maggio 2018: c'è davvero l'imbarazzo della scelta per chi vuole divertirsi, e allora ecco la nostra consueta top 10 con i migliori appuntamenti di questi quattro giorni. Senza dimenticare Euroflora, ai Parchi di Nervi fino al 6 maggio.

