Weekend e ponte di Capodanno: gli eventi più belli in città e dintorni

Arriva il weekend lungo di Capodanno, e gli eventi a Genova e provincia non mancano.

In particolare per quanto riguarda la notte di San Silvestro, sono tante le alternative per chi ha deciso di rimanere in città, tra divertimento, cultura e spettacoli vari.

Andiamo a vedere insieme, dunque, la top 10 delle cose da fare questo weekend, il ponte di Capodanno incluso:

Dal Capodanno in piazza De Ferrari al cenone all'Acquario, dal Capodanno nei musei agli spettacoli teatrali: di tutto e di più per trascorrere una magica Notte di San Silvestro, tra Genova e provincia.

In particolare, tra le tante iniziative, meritano attenzione:

Fino al 31 dicembre tante iniziative nei quartieri genovesi a cura dei vari Civ del territorio.

Un classico senza tempo per accogliere il 2019 in musica (anzi, "in musical"), dal 1 gennaio al teatro Carlo Felice, sulle note scritte da Leonard Bernstein.

Subito dopo la mezzanotte di Capodanno, come di consueto a Chiavari il gruppo Pino Solari distribuisce zabaione e cioccolata calda per tutti. Il ricavato va in beneficenza.

I due cantautori genovesi portano sabato sera a La Claque il concerto "Refusi di Natale 2.0" per parlare del Natale degli ultimi, dei poveri, degli emarginati. Insieme a loro, tanti altri artisti.

Il classico di Vincenzo La Rosa e Glberto Govi arriva al Teatro della Corte da giovedì e fino al 3 gennaio, per ridere insieme (anche a Capodanno).

Sabato pomeriggio divertenti attività per bambini e famiglie a Palazzo Reale i occasione dell'uscita del film "Moschettieri del Re - La penultima missione" di Giovanni Veronesi.

Perché non vivere in questi giorni la magia del presepe di Pentema, con le statuine a grandezza naturale che riproducono gli artigiani che una volta popolavano il borgo?

In occasione delle feste invernali 2018-2019, i musei propongono aperture straordinarie anche per il 31 dicembre e 1 gennaio.

Domenica la Casa Carbone di Lavagna (bene del FAI) invita grandi e piccini a parteicpare alla tombola delle festività, nella calda dimora dell'atmosfera ottocentesca addobbata.