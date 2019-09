I migliori eventi del weekend a Genova e dintorni: teatri, sagre, mercatini e tanto altro

Arriva dunque l'ultimo fine settimana di settembre, che si porta decisamente via quel che è rimasto dell'estate.

E allora festeggiamo l'autunno con i suoi colori, il suo clima comunque ancora mite, la ripresa dell'attività dei teatri e dell'università, e le sue specialità gastronomiche a base di funghi, polenta, cacciagione e molto altro (tutte da scoprire nel nostro speciale sagre del weekend).

Ecco la nostra consueta top 10 con gli eventi da non perdere questo fine settimana a Genova e provincia (qui il calendario completo):

L'opera teatrale cinese varca i confini nazionali per la prima volta e arriva in Italia, in prima assoluta domenica sera, e in replica martedì.

Da venerdì a domenica tre giorni di incontri e spettacoli organizzati dall'Università di Genova incentrati sulle fake news: tra gli ospiti, il giornslista Enrico Mentana.

Laboratori gratis per tutta la famiglia sabato e domenica in occasione dell'11esima edizione di "Fattorie Aperte", nelle aziende agrituristiche di Genova e provincia.

Specialità da tutto il mondo nel centro storico, domenica, con questa passeggiata a tappe gastronomiche che ha come protagonista la cucina internazionale.

Sabato il Museo Civico di Storia Naturale Doria apre le sue porte per un pomeriggio ricco di manifestazioni e attività. Iniziativa gratuita.

Venerdì e sabato l'apprezzatissimo mercatino torna ai Giardini Luzzati tra bancarelle di artigiani, musica e street food.

Una giornata dedicata al cibo, domenica, alle Mura delle Cappuccine, a cura dei commercianti di Carignano, con raduno di moto e musica.

In piazza della Vittoria, in pieno centro, fino a domenica c'è la festa della Lega tra gastronomia, musica e dibattiti.

Al Porto Antico si pedala per il Centro per Non Subire Violenza sabato pomeriggio. Ospite speciale Paola Manerba, prima Master Trainer in Italia.

Con "Ti racconto la storia di Genova", venerdì l'Archivio di Stato apre gratuitamente le porte al pubblico. I documenti saranno illustrati da Giustina Olgiati.

