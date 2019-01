Weekend a Genova e dintorni: gli eventi top di questo fine settimana

Un altro weekend in arrivo a Genova, con tanti eventi per grandi e piccini.

Vediamo allora cosa succede da venerdì 25 a domenica 27 gennaio con la nostra consueta top 10

Il mitico musical da "record" degli Abba - andato sold out in pochissimo tempo nel 2018 - torna quest'anno al Politeama, fino a domenica.

L'alto antiquariato torna a Genova, questa volta ai Magazzini del Cotone, a partire da sabato: quest'anno si punterà ancor più sulla cultura e sull'unicità dei reperti.

Domenica arriva alla quinta edizione il famoso cimento di Quarto: pronti per tuffarsi tutti insieme nel mare gelido di gennaio? Dicono che chi partecipa ai cimenti invernali non si prenda neanche un raffreddore...

Domenica ci si avventura là "dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi", per scoprire il rapporto di Genova con Fabrizio De André, scoprendo nuovi aneddoti e curiosità.

In occasione del Giorno della Memoria, al Teatro Garage arriva un toccante spettacolo sulla storia del giocatore e in seguito allenatore di calcio ungherese Arpad Weisz, da star dello sport a prigioniero dei lager.

Fino a domenica al Teatro della Corte arriva un "Don Giovanni" che il regista, Valerio Binasco, ha voluto spogliare del romanticismo, trasformandolo in un personaggio del nostro tempo.

Sabato pomeriggio inaugurazione dell'area cani autogestita, promossa dal Csoa Terra di Nessuno e realizzata con la collaborazione dell'associazione Buoncanile e degli abitanti del Lagaccio.

Venerdì pomeriggio incentrato sulla storia della Cappella del palazzo, vero e proprio gioiello del '600: all'interno, il Cannone di Paganini e il frammento della chitarra che Jimi Hendrix suonò e distrusse sul palco nel 1967.

Fino a domenica al Teatro della Tosse va in scena un one-woman show (con Irene Serini) per raccontare la vita e le opere di un artista che ha trasformato la sua immagine in un'icona dell'arte.

Domenica ci si diverte giocando e mangiando al ludopub "Il Dado Errante": cena a buffet e poi tutti a indagare con il commissario Giusti alle prese con un nuovo caso.