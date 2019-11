I migliori eventi del weekend a Genova: mostra di Banksy, fiera del cioccolato, Liliana Segre al Ducale, mercatini di Natale e tanto altro

Si avvicina un altro weekend di eventi a Genova e dintorni, tra golosità, eventi già legati al Natale, spettacoli a teatro e impegno sociale, con Liliana Segre al Ducale e le manifestazioni per la Giornata contro la Violenza sulle Donne.

Prima di muoversi, in ogni caso, occorre guardare la situazione del meteo e delle varie allerte, e contattare gli organizzatori degli eventi per un'ultima conferma.

Andiamo a vedere insieme 10 eventi da non perdere, ricordando che qui si trova l'agenda completa del weekend.

Da venerdì e fino al 20 marzo al Ducale arriva l'attesissima mostra con le opere dello street artist di fama internazionale noto come Banksy.

La senatrice a vita domenica sarà a Palazzo Ducale per ritirare il premio Primo Levi, assegnatole dal Centro Culturale Primo Levi.

Sabato e domenica arriva la fiera dei dolci a Villa Bombrini, tra degustazioni, laboratori e vendita di prodotti di cioccolato e pasticceria di alta qualità.

Una domenica all'insegna dell'impegno civile tra piazza De Ferrari e l'Arena Albaro Village con incontri, spettacoli e musica. Ospiti speciali Jo Squillo, Giusy Versace e Francesca Carollo.

Appuntamento venerdì alle 17 in via Cesarea per l'accensione delle luci di Natale in zona, con degustazioni di panettone nei negozi.

Da venerdì e fino al 1 dicembre al Carlo Felice inizia la stagione delle opere con "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi

Un grande classico del musical, con Giampiero Ingrassia, venerdì e sabato al Politeama: un mix tra brividi e divertimento.

Arrivano i primi appuntamenti con lo shopping natalizio: domenica arriva il Mercatino di Natale di San Quirico, e sabato apre Spazio Natale di Emergency.

Venerdì tanta musica tra i banchi e i tavoli del MOG con la Filarmonica Pegliese, Le Note di Genova, i canterini di Calasetta e jam session.

Venerdì divertimento e gastronomia al Museo di Storia Naturale con l'aperitivo con delitto: si mangia e si indaga per risolvere un mistero.