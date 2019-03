Weekend a Genova: giornate FAI, Zen-a, Ermal Meta, Simone Cristicchi e tanto altro

Dai concerti ai teatri, dalle fiere alle visite guidate: c'è tanto da fare a Genova nel weekend da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2019.

Andiamo a vedere insieme quali sono gli eventi più gettonati con la top 10 di GenovaToday. Non dimenticatevi che, se siete amanti del cinema, c'è la nostra sezione con i film nelle sale genovesi.

La top 10 non vi basta? Qui trovate tutti i maggiori eventi del fine settimana.

Sabato e domenica tornano le visite guidate ad antichi palazzi che, normalmente, tengono le loro porte chiuse al pubblico: quest'anno tocca a palazzo Doria De Ferrari Galliera, palazzo della Regione Liguria, Accademia Ligustica delle Belle Arti, Hotel Bristol e Antica Barberia Giacalone. Visite guidate: tutti gli eventi

Sabato e domenica, ai Magazzini del Cotone, torna la Fiera del Benessere dedicata alla natura, alle discipline olistiche e agli stili di vita sostenibili. Quest'anno per la prima volta Zen-a ospita anche la Fiera dell'Esoterismo, per scoprire il mondo di neopaganesimo, stregoneria, wicca e molto altro. Fiere: tutti gli eventi

Sabato sera al Carlo Felice arriva il cantautore Ermal Meta, accompagnato dall'ensemble ligure degli Gnu Quartet: una chitarra, un pianoforte, e un quartetto di musicisti per lo spettacolo genovese.

Dopo il successo al Festival di Sanremo, venerdì pomeriggio il cantante Simone Cristicchi incontra i fan alla Feltrinelli di via Ceccardi, e, dopo un piccolo live, firma le copie del suo ultimo album "Abbi cura di me". Incontri: tutti gli eventi

Un atto d'amore del mondo dello sport verso chi dal crollo del ponte Morandi dona il proprio contributo per risollevare la città: domenica alla pista di pattinaggio sul ghiaccio del Porto Antico i più grandi campioni si esibiranno gratuitamente. Le offerte andranno al Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco Liguria.

A grande richiesta, torna sabato sera all'RDS Stadium uno dei party più famosi del momento, una manifestazione che ha profondamente stravolto il concetto di fare festa tra colori, maschere, allegria e follia. Disco & Feste: tutti gli eventi

Torna per la seconda edizione, nella notte tra sabato e domenica, l'Ultra del Turchino, corsa non competitiva di 50 km in notturna sulla strada tra Ovada e Voltri. Sport: tutti gli eventi

Venerdì e sabato sera al Politeama arriva "La menzogna" con Serena Autieri e Paolo Calabresi: una cena convocata dopo molto tempo, due coppie di amici, e una girandola di situazioni imprevedibili. Teatro: tutti gli eventi:

Da giovedì a domenica una serie di iniziative culturali improntate sulla letteratura e sui grandi autori americani, da Hemingway a Melville passando per Whitman, tra palazzo San Giorgio e il Galata Museo del Mare.

Venerdì e sabato sera al Bloser si esibisce Daniele Raco per due serate all'insegna delle risata: il comico sale sul palco armato solo di un'asta e un microfono, come gli stand-up comedian newyorkesi.