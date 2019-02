Weekend a Genova e dintorni: Paolo Conte, Carnevale, il musical dei Queen, mercatini e tanto altro

Paolo Conte, Carnevale, il musical dei Queen e tanto altro in arrivo per l'ultimo weekend di febbraio a Genova e in provincia.

Andiamo allora a vedere la consueta classifica con gli eventi più gettonati del fine settimana, ricordando che a questo link è disponibile il calendario completo del weekend. Amanti del cinema? Non perdetevi la nostra sezione con i film in programma nelle sale genovesi.

Torna al Carlo Felice il cantautore Paolo Conte, sabato sera, per celebrare i 50 anni di "Azzurro", il brano che l'ha portato alla celebrità in Italia e nel mondo. Scopri tutti i concerti a Genova e dintorni.

Iniziano gli eventi legati al Carnevale, per grandi e piccini: questo weekend c'è il Carnevale all'Arena Albaro Village, ad Arenzano, Bogliasco, Certosa e Rivarolo, al Museo Navale di Pegli, e altro. Scopri tutti gli eventi di Carnevale a Genova e dintorni.

Arriva al Politeama, da giovedì a sabato, il juke box musical ideato dagli stessi Queen. Una storia immaginaria in un futuro distopico in cui il rock è stato bandito, con le canzoni più famose della band. Scopri tutti gli spettacoli teatrali a Genova e dintorni.

Venerdì sera al Teatro della Gioventù l'ex Presidente del Consiglio - seppur in un momento molto particolare, con i genitori ai domiciliari - arriva al Teatro della Gioventù per presentare il suo libro. Scopri tutti gli incontri a Genova e dintorni.

Domenica, con una grande festa, inizia ufficialmente la stagione del Teatro della Tosse a Voltri. Lo staff del teatro incontrerà il pubblico con musica e performance, ingresso gratuito.

Alla Fiera di Genova domenica si barattano e si vendono gli oggetti che non si usano più: un modo sempre più utilizzato per svuotarsi la cantina facendo anche qualche buon affare. Scopri tutti gli eventi fieristici a Genova e dintorni.

Tra gli attori sul palco, Neri Marcorè e Ugo Dighero, per tutto il weekend e fino al 10 marzo, racconteranno storie di "futbol" e politica, a 40 anni dai mondiali di calcio in Argentina.

Sabato e domenica di festa a Chiavari con il tradizionale mercatino conosciuto e stimato da ormai 13 anni, uno spazio in cui gustare e comprare le specialità del territorio. Scopri tutti i mercatini a Genova e dintorni.

Al Porto Antico innovazione e passione si fondono per dare vita a 10 talk che racconteranno di piccole e grandi scoperte, spunti per un pensiero laterale e diverso, storie straordinarie in cui ritrovarsi e da cui lasciarsi ispirare.

Un sabato all'insegna dell'ecologia, dell'amicizia e del senso civico, alla Foce, dove i volontari si riuniranno sotto l'egida di Greenpeace per pulire la spiaggia del quartiere.