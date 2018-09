Weekend a Genova e dintorni: Salone Nautico, Voltri Comics, CucinaLiguria e tanto altro

Arriva il primo weekend dell'autunno 2018, e sono tanti gli eventi tra cui scegliere a Genova e provincia. C'è la musica, la gastronomia, le manifestazioni all'aperto, le tante attività collaterali al Salone Nautico, insomma, di certo non ci si potrà annoiare.

Vediamo insieme la top 10 degli eventi più gettonati, ricordando che su GenovaToday è disponibile anche l'agenda completa del fine settimana.

Il weekend non poteva non essere incentrato sul Salone Nautico e sulle attività collaterali di Genova in Blu, tra shopping, mostre, gastronomia e sconti speciali.

Torna la fiera della cucina tradizionale al Porto Antico, da venerdì a domenica, con tanti espositori coinvolti per mostrare il meglio della gastronomia in Liguria.

Villa Duchessa di Galliera diventa un'arena per appassionati di fumetti, videogames, cinema e fantasy, con incontri, cosplay e musica, sabato e domenica.

Domenica il famoso appuntamento sbarca a Chiavari: sette locali, sette birre, un unico affascinante itinerario nel centro storico della cittadina.

Ricordi e sfilate di auto storiche, sabato, in occasione di questa rievocazione: per l'occasione, il Porto Antico tornerà nei ruggenti anni '20.

Sabato sera alle Terrazze del Ducale speciale cena durante la quale si esibiranno cantanti in abito da scena che intoneranno le arie più celebri.

Sabato a Cogoleto camminata per i cani e i loro padroni, con esibizione di unità cinofile militari e altre iniziative a cura del Comune e dei Lions.

Al Politeama va in scena per tutto il weekend la famosa commedia di Neil Simon, da cui è stato tratto il film cult con Robert Redford e Jane Fonda.

Sabato si percorrono le strade di Oregina con ogni mezzo ecosostenibile, in bici o con attrezzature nordic walking: una riflessione sulla mobilità urbana.

Il Pagante è nata come pagina Facebook ed è diventato poi un progetto musicale seguitissimo: domenica i membri incontrano i fan alla Mondadori.

PAGINA SUCCESSIVA: SAGRE E GASTRONOMIA, IL MEGLIO DEL WEEKEND