Weekend lungo di San Giovanni a Genova: falò della tradizione, Sagra delle Trofie, Crevari Invade, fuochi d'artificio e tanto altro

Tante cose da fare nel weekend lungo di San Giovanni a Genova, da venerdì 21 a lunedì 24 giugno 2019: cerimone tradizionali per la festa del Santo Patrono, sport, sagre, e tante altre feste.

Andiamo a scoprire la top 10 degli eventi più gettonati in città e provincia, tenendo conto che a questo link è disponibile l'agenda completa con tutte le manifestazioni in programma, mentre qui si può consultare la nostra sezione dedicata al cinema con i film nelle sale genovesi.

Tra domenica e lunedì tante manifestazioni in programma in centro città per il Santo Patrono della città: Ghost Tour, tributo ai Pink Floyd, falò della tradizione e tanto altro. A Voltri con le Giornate Voltresi del Mare da sabato a lunedì bancarelle e fuochi d'artificio.

Sabato si corre e si fa sport nel centro storico per una festa colorata tra musica e gadget fluo per tutti, per illuminare la serata.

La "regina" delle sagre a ponente torna da venerdì a domenica: come al solito tanta musica e le ottime focaccette di Crevari tutte da gustare.

Da sabato ai Luzzati torna il festival della canone d'autrice, tra ospiti speciali come Marina Rei e maratona musicale "Lilith Revolution-WeExist".

Trofie di castagna con salsa di noci, al nero di seppia con sugo di mare, o classiche al pesto? E poi musica e risata con gli ospiti tra cui Enzo Paci e Maurizio Lastrico.

Torna, da sabato, la rassegna del teatro Garage a Villa Imperiale e al Porto Antico,

Grande festa in piazza Sarzano da giovedì a domenica, e poi ancora il prossimo weekend, con birre artigianali, street food, selezione di vini e musica dal vivo.

Venerdì e sabato di festa in piazzale San Benigno con la quinta edizione della manifestazione, tra stand gastronomici, musica e giochi per bambini.

Ad Arenzano si torna a ballare nel parco di Villa Figoli, sabato sera, per un evento dedicato interamente alla musica elettronica e techno a ingresso gratuito.

Tanto divertimento per i bambini, da sabato a lunedì al Porto Antico con la prima escape room itinerante, con i personaggi del canale per piccoli Cartoon Network.