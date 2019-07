Weekend a Genova e dintorni: Bruciabaracche, HipHop Festival, sagre, concerti e tanto altro

Agosto a Genova e provincia si apre con un calendario fitto di eventi nel suo primo weekend: dalle esibizioni hip hop ai concerti, dalle sagre agli spettacoli teatrali, passando per escursioni e molto altro. Insomma, tutto il necessario per divertirsi possibilmente all'aperto.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa propone il fine settimana da venerdì 2 a domenica 4 agosto 2019 con 10 eventi da non perdere.

Ricordiamo che a questo link è consultabile l'intero calendario weekend di GenovaToday, mentre gli appassionati di cinema potranno trovare qui la programmazione nelle sale genovesi.

La rassegna "Ridere d'agosto... ma anche prima" chiude venerdì sera al Porto Antico con lo spettacolo del gruppo comico Bruciabaracche all'Arena del Mare, tra novità e sketch di successo.

Line up di livello, al Porto Antico, domenica, per una serata rap estiva, arricchita dal contest di freestyle. Ospiti speciali, i Colle Der Fomento per l'unica data in Liguria, e Spike - Nick il Rettiliano.

Venerdì sera al Carlo Felice concerto della Banda Musicale del Corpo Nazonale dei Vigili del Fuoco, spettacolo presentato dall'attore Pino Insegno. Contemporaneamente fuori dal teatro mostra di automezzi.

Venerdì, sabato e domenica tre giorni all'insegna dello street food all'italiana a Quinto, con anche musica, cabaret, spettacoli comici e spettacolo pirotecnico (sabato sera).

Sabato parte da Masone l'escursione con Marco Bertolini, guida del parco e fotografo naturalista, per fotografare gli scorci migliori del tramonto sulle montagne dell'Alta Via.

Sabato spettacolo di Maurizio Lastrico ed Enzo Paci, domenica serata di musica revival per la Festa Patronale di San Martino di Noceto, ingresso gratuito. Si potrà anche mangiare grazie alla sagra.

Torna la tradizionale tavolata in via Bocca, nel centro storico di Arenzano, venerdì sera. Un lungo tavolo a cui sedersi, circondato dagli stand dei ristoratori locali che venderanno porzioni di cibo.

Giochi d'acqua, visite guidate e favole nel parco di villa Durazzo Pallavicini, sabato, per tutti i bambini. Si visiterà un percorso ricco di misteri, simboli fantastici e luoghi evocativi.

Negozi aperti, sagra e spettacoli per grandi e piccini, laboratori, animazioni, artisti di strada, dj set, musica dal vivo, burlesque e comicità, sabato sera, con il consueto appuntamento con la Notte Bianca della Girandola.

Da giovedì a domenica quattro giorni di festa tra stand gastronomici, servizio bar e orchestre per ballare tutte le sere. Appuntamento nel piazzale della chiesa di Santo Stefano, con ampio parcheggio.