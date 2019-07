Weekend a Genova e dintorni: Max Gazzé e Salmo in concerto, sagre, Notte Bianca, Shopping Day e tanto altro

È all'insegna della musica (ma non solo) il terzo weekend di luglio: grandi ospiti in città, e poi ancora sagre, feste all'aperto e tanto altro per il terzo weekend di luglio: andiamo a vedere con la nostra tradizionale "top 10" cosa c'è da fare sul territorio di Genova e provincia, tenendo conto che qui c'è il calendario completo del fine settimana e - per tutti gli appassionati di cinema - c'è la nostra sezione con i film in programma nelle sale genovesi.

E per non perdersi nemmeno una tra le tante sagre del territorio, abbiamo creato una guida speciale sugli eventi gastronomici di questo weekend, da consultare nella pagina successiva.

1- Goa Boa: Salmo, Max Gazzè, Izi

Si conclude questo weekend l'edizione 2019 del Goa Boa al Porto Antico, con un tris di grandi concerti: venerdì c'è Max Gazzè, sabato Salmo, e domenica Izi.

Al Porto Antico la rassegna di musica d'autore e cover di qualità: sabato tributo al film "The Commitments" di The Zena Soul Syndicate e domenica omaggio a Fabrizio De Andrè a cura di Federico Sirianni.

Albaro in festa, venerdì sera, con la "Notte Bianca di San Martino": negozi aperti, musica, concorso per votare il negozio migliore e lotteria con tre viaggi in palio.

Da venerdì a domenica musica, festa, street food e divertimento a Villa Bombrini. Eventi speciali: venerdì concerto degli Skiantos, sabato Rockabilly Fest e domenica Metallo Villano Open Air.

A Casella domenica una giornata indietro nel tempo con il Mercato Storico ispirato ai tempi di Ubaldo Fieschi: figuranti in costume, danze, tornei, duelli, giochi per bambini e tante bancarelle.

Sabato una giornata dedicata a bambini e ragazzi con la possibilità di provare tante attività, dai gonfiabili alla canoa, dal salto della corda al padel, e così via.

Più di 100 espositori domenica per il grande evento fieristico giunto alla quarta edizione: prodotti tipici, artigianato, hobbisti, merci varie per le strade del borgo di Torriglia.

Tre giorni - da venerdì a domenica - di conferenze, fotografia, street art, ecofiere, musica, arte, natura, cinema, workshop e laboratori a Recco, nell'ambito di un progetto per la cultura ambientale.

Chiude la rassegna, sabato sera, il Gala di Danza di Sergey Polunin, uno dei più importanti talenti contemporanei della danza classica.

Da venerdì a domenica appuntamento nel centro storico di Rapallo, in via Magenta: per la strada stand di creativi e artigiani che metteranno in vendita le loro creazioni.

