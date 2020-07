Il meglio del weekend a Genova e dintorni: Festival di Nervi, Festa Popolare, mercatini, Expo Alta Val Trebbia, e tanto altro

Un altro weekend ricco di proposte a Genova e provincia, tra cultura e divertimento, per passare il fine settimana all'insegna della spensieratezza.

Andiamo a scoprire insieme 10 eventi da non perdere, ricordando che su questa pagina è possibile trovare l'agenda completa degli appuntamenti del weekend.

1. Duets and Solos, Mario Biondi e Beppe Gambetta per il Festival di Nervi

Triplo appuntamento a Nervi per l'apertura del "Festival Internazionale del Balletto e della Musica di Nervi". Venerdì arriva Duets and Solos con musicisti e danzatori, sabato ci sarà il concerto di Mario Biondi, la voce più "black" del panorama italiano, e poi domenica Beppe Gambetta, una delle figure più prestigiose e autorevoli della chitarra internazionale.

2. Festa Popolare

Torna, con la decima edizione, la Festa Popolare a Cornigliano, nella cornice di Villa Bombrini. -Venerdì, sabato e domenica il primo weekend di festa, tra musica, pizza, street food, birreria, e concerti live. Scopri di più

3. Festa patronale di Bogliasco

Bancarelle, street food, muisica, teatro e processione in mare fino a domenica per la festa patronale di Nostra Signora del Carmine. Ci sarà anche una navetta gratuita per portare in centro i visitatori. Scopri di più

4. Festival SolDoFa

Da venerdì a domenica piazza Sarzano sarà al centro della musica per tre giorni con un evento organizzato dal Quaalude Rock Club e dal Civ Sarzano Sant'Agostino, per sostenere i musicisti e i circoli dove si fa musica. Scopri di più

5. Expo Alta Val Trebbia

Da venerdì torna la caratteristica manifestazione a Rovegno, per mettere in risalto i prodotti, l'artigianato e la gastronomia della vallata. Per i buongustai, c'è anche il Campionato Mondiale del Canestrello. Scopri di più

6. Balbontin e Ceccon a Camogli

Il famoso duo comico si esibirà venerdì a Camogli con lo spettacolo tutto da ridere "Lavorare meno, lavorare tu", titolo che rappresenta scherzosamente la filosofia di vita dei due attori liguri, anche fuori dal palco. Scopri di più

7. Fish & Djs

Venerdì torna l'appuntamento con aperitivo a base di fritto di pesce e musica (con radio Brioschi e Coconaut) al Mercato dei Pescatori della Darsena. L'intrattenimento musicale è a cura di Electropark. Scopri di più

8. Aperitivo in barca al tramonto

Sabato speciale gita in battello con calice di prosecco selezionato da Ai Troeggi e un piatto di accompagnamento proposto da Kowalski, aspettando il tramonto a cui si potrà assistere durante la navigazione. Scopri di più

9. Creuza de Ma: visita guidata nei luoghi di Fabrizio De André

Sabato, in occasione dell'inaugurazione della mostra "In punta di Faber" arriva "Creuza de ma - Luoghi e figure storiche della Genova di De Andrè", un percorso in genovese e italiano nei luoghi di alcune delle canzoni di Faber. Scopri di più

10. Mercatini di Luglio

Partono venerdì i Mercatini di Luglio a Nervi, con tante bancarelle al porticciolo turistico per far conoscere a residenti e turisti le eccellenze in materia di artigianato e gastronomia. Scopri di più