Il meglio del weekend a Genova: Hogwarts Express, focaccette di Crevari, teatri e tanto altro

Avete mai pensato di addentrarvi nel mondo della famosissima saga di Harry Potter? Oppure di scoprire i rifugi della seconda guerra mondiale in un luogo inaspettato della città? O ancora, di andare in giro alla scoperta dell'Acquedotto Storico o delle antiche botteghe nel cuore di Genova? E, di sera, perché non concedersi uno spettacolo a teatro?

Sono tanti gli eventi che la città propone per il weekend di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020. Andiamo a scoprire insieme 10 appuntamenti da non perdere, ricordando che l'agenda completa del fine settimana si trova qui.

Sabato e domenica torna uno degli eventi più attesi in città dai bambini che vogliono salire a bordo del trenino di Casella (trasformato per l'occasione nell'Hogwarts Express di Harry Potter) per vivere le avventure del famoso maghetto. Evento sold out.

La famosa opera lirica di Rossini arriva al Carlo Felice (dal 15 al 21 gennaio) con una scenografia colorata e "divertente", omaggio all'artista genovese Lele Luzzati.

La famosa storia di Pinocchio - da giovedì a sabato - è rivisitata in chiave moderna, con una regia avveniristica e personaggi fuori dagli schemi. La colonna sonora è di Edoardo Bennato.

Venerdì 17 gennaio i licei classici genovesi (come quelli di tutta Italia) fanno festa, con manifestazioni organizzate dagli studenti e per gli studenti. Nel nostro articolo i programmi delle scuole partecipanti.

Appuntamento con la gastronomia della tradizione domenica a Crevari. Le famose focaccette che tanto ingolosiscono grandi e piccini saranno cucinate per chi visita il Presepe del quartiere vicino a Voltri.

All'RDS Stadium torna la fiera dei matrimoni, sabato e domenica, con tante idee e spunti per organizzare al meglio il proprio giorno più bello, tra stand di aziende e sfilate di moda.

Sabato visita guidata nella sorprendente cittadella-rifugio di Campi, utilizzata durante la seconda guerra mondiale: un angolo in cui si respira ancora la storia, e che forse non tutti conoscono.

Da Molassana a Staglieno, domenica, si andrà a scoprire le bellezze dell'antico acquedotto che per quasi nove secoli ha garantito il rifornimento d'acqua a Genova.

Appuntamento ai Giardini Luzzati, venerdì, con i rapper "km 0": una serata dedicata ai giovani talentuosi di Genova che verranno dalla strada per raccontare qualcosa al pubblico.

Sabato visita guidata nel centro storico di Genova alla scoperta delle antiche botteghe, per riscoprire le tradizioni tra profumi di spezie, tessuti d'oriente, cristalli preziosi e altri "tesori nascosti"