Weekend a Genova e dintorni: i migliori eventi del fine settimana

Un altro weekend di festa per Genova e provincia, tra sport, eventi, manifestazioni per bambini, escursioni, e chi più ne ha più ne metta.

Andiamo a vedere insieme la classifica dei 10 eventi più gettonati del fine settimana, ricordando che cliccando qui si può visualizzare l'agenda completa.

Occupy Albaro organizza, per domenica sera, una speciale cena a base di trofie al pesto, nei giardini Antonio Esposito di via Boselli, per aiutare la popolazione colpita dal crollo del ponte Morandi.

Un sabato di sport, gastronomia e spettacoli con il fuoco nella cornice di Arena Albaro Village. Chi partecipa potrà godere di iniziative sia sportive sia ludiche, con esibizioni e spettacoli ma anche laboratori e attività per grandi e piccini.

Dopo il successo della prima edizione, domenica torna la "Festa del Cane" al parco dell'Acquasola. La giornata prevede agility, dog dance, dimostrazioni, sfilate, trainer per consulenze, e tanto altro.

Tutti a fare sport ad Arenzano, sabato, con AttaTrail, la corsa (non competitiva) in rosa per ricordare la piccola Agata Masi e aiutare la ricerca. Due percorsi disponibili: il family walking di 6,80 km e il trail di 13,50 km.

Il celebre gruppo si esibisce ai giardini Luzzati sabato sera, con il "Tour Delirio Experience". Il ricavato andrà all'associazione InFloreScienza, per divulgare la ricerca scientifica in materia di cannabis terapeutica.

Sabato il rapper incontra i fan alla Feltrinelli di Genova e firma le copie del suo nuovo lavoro, "Sinatra", realizzato dopo le molteplici collaborazioni con artisti dell'hip hop nell'ultimo periodo.

Da venerdì a domenica torna a Masone la Sagra del Fungo. Il menu propone prelibatezze a base di porcini, tra lasagne, polenta, tagliatelle, ravioli, funghi impanati, fritti e altre specialità.

Solidarietà, musica e cibo a Struppa per questa sagra organizzata da GAU, da venerdì a domenica. Il ricavato andrà all'associazione per attrezzature e mezzi destinati al soccorso.

Domenica sera tutti a ballare davanti al museo Luzzati con "Your Swing Clandestino", ultimo appuntamento estivo (per ballare all'aperto) organizzato da Your Swing. Chi lo desidera potrà unirsi e ballare.

Sabato una giornata da trascorrere tutti insieme ai Lido di Genova tra sole, mare, musica, fitness, animazione, tornei per grandi e piccini. Piscine aperte fino alle 22, e musica dal vivo fino a mezzanotte.