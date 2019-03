Weekend a Genova e dintorni: Fiera del Modellismo, Mostra dei Lego, Fantasy & Hobby, Patty Pravo, Lopez e Solenghi e tanto altro

Fiere, concerti, escursioni, ambiente, teatri: non ci si annoia neppure questo weekend a Genova e in provincia, con tanti eventi pensati per tutte le età.

E allora andiamo a vedere insieme la nostra consueta top 10 con le manifestazioni più gettonate da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2019.

Due eventi in un'unica location, da venerdì a domenica: alla Fiera di Genova arrivano sia Fantasy & Hobby, evento per tutti i creativi, sia Model Show, il salone internazionale del modellismo.

Questo è il primo weekend per l'attesissima mostra degli 80 capolavori creati con i Lego, esposti al Porto Antico, creati da Nathan Sawaya, primo artista a portare i Lego nel mondo dell'arte.

Venerdì sera la cantante, reduce dal Festival di Sanremo dove si è esibita con il brano "Un po' come la vita" insieme a Briga, arriva al Politeama con il suo tour.

L'apprezzatissimo duo comico sabato e domenica sera si esibisce al Politeama, dopo il grande successo della scorsa stagione che li ha visti di nuovo insieme dopo 15 anni.

Germano, grande protagonista del cinema italiano, già premiato al Festival di Cannes e insignito del David di Donatello, porta "La mia battaglia" al Modena da venerdì a domenica.

Anche a Genova, venerdì mattina, arriva lo sciopero mondiale per il clima organizzato da "Fridays for Future", il movimento giovanile ispirato dall'attivista Greta Thunberg.

Venerdì sera arriva al Crazy Bull una delle istituzioni dello ska/punk rock italiano: gli Shandon, freschi dell'uscita del singolo "Il vuoto non basta".

Due attori molto famosi, Luca Barbareschi e Lunetta Savino, approdano al Teatro della Corte fino a domenica con "Il penitente", dramma in otto scene.

In gara, sabato e domenica al Carlo Felice, 10 talenti provenienti dai licei genovesi in un'avvincente e divertente sfida tra artisti, cultura, musica e sguardo rivolto al futuro.

Torna il consueto appuntamento annuale con il birdwatching sopra Arenzano, per avvistare il biancone, rapace simbolo del Parco del Beigua.

Sabato sera al rock club Quaalude arriva il cantante, produttore e dj genovese Bobby Soul (Alberto De Benedetti) con una delle voci più "black" della musica italiana.