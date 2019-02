Weekend a Genova e dintorni: Subsonica, ArteGenova, Fiera del Disco, Carnevale Ottocentesco e tanto altro

Tanta musica, con i Subsonica in concerto e la Fiera del Disco, ma anche aperitivi e gastronomia, teatro, sport per tutti e molto altro da scoprire questo weekend a Genova e in provincia.

Andiamo a scoprire insieme la top 10 di questo fine settimana, ricordandovi che cliccando qui potete consultare l'intero calendario del weekend. Amanti del cinema? C'è anche la nostra sezione apposita con l'elenco dei film nelle sale genovesi.

Sabato sera all'RDS Stadium arrivano i Subsonica. In scaletta, i successi i sempre, ma anche quelli del nuovo album "8". Concerti: tutti gli eventi

Sabato e domenica arriva al Porto Antico la 16esima edizione della Fiera Internazionale del Disco, cd e vinile usato e da collezione. Fiere: tutti gli eventi

Da venerdì arriva alla Fiera la 15esima edizione di ArteGenova, che porta sotto i riflettori capolavori dell'arte moderna e contemporanea.

Sabato sera a Palazzo Ducale si festeggia il Carnevale tra abiti d'epoca, giocolieri, mangiafuoco, e tanto altro. Il ricavato andrà alla Gigi Ghirotti. Carnevale 2019: tutti gli eventi

Da venerdì arriva al Carlo Felice l'opera che racconta la Genova Repubblica Marinara del '300, la turbolenta città dei Dogi. Teatri: tutti gli eventi

Fino a domenica in scena lo spettacolo vincitore di numerosi premi, tratto dalla struggente vitalità del romanzo di Pasolini.

Si parte domenica mattina da Arenzano per la "corsa a tre" nel Parco del Beigua. L'obiettivo? Partire e arrivare con i propri compagni di squadra. Sport: tutti gli eventi

Venerdì alle 18 al Museo di Storia Naturale Doria i partecipanti dovranno raccogliere prove sparse per le sale del museo per scoprire chi è l'assassino.

Sabato giro sul trenino della ferrovia Genova-Casella e poi, a Casella, degustazione di prodotti tipici delle aziende del posto. Gastronomia: tutti gli eventi

Venerdì sera nel locale di Nervi suona la band genovese che si propone di far scatenare tutti con il rock dagli anni '70 ai '90.

A Genova arriva la festa-laboratorio di Hogwarts per scoprire il magico mondo delle pozioni e di Severus Piton, uno dei personaggi più amati e odiati della saga.