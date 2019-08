Weekend lungo di Ferragosto a Genova e provincia: fuochi d'artificio, sagre, cultura e tanto altro

Tanti eventi in programma per il lungo weekend di agosto a Genova, che inizia giovedì sera con Ferragosto e prosegue fino a domenica.

Niente vacanze, rimanete in città? Non vi preoccupate, anche a Genova e dintorni vengono organizzati molti eventi per trascorrere lo stesso un Ferragosto all'insegna della cultura e del divertimento.

Ricordando che tutti gli eventi del weekend sono disponibili a questo link, ecco la top 10 con le iniziative più gettonate.

Un Ferragosto lontano dalla calura estiva può essere trascorso nei musei genovesi che rimangono eccezionalmente aperti.

Mega show previsto per il giorno di Ferragosto a Villa Pagoda, a Nervi, tra spettacolo pirotecnico, barbecue e la comicità dei mitici Pirati dei Caruggi.

Sabato e domenica all'insegna del cibo di strada ad Arenzano con i camioncini di 15 chef provenienti da tutta Italia.

Sabato sera c'è la festa patronale a San Massimo di Rapallo con sagra e musica, tra ravioli e maxi discoteca con snow-fluo-party.

Ravioli, fugassin e altre prelibatezze per la tre giorni di Mele, martedì mercoledì e giovedì, tra sagra e intrattenimento musicale.

Si entra nel parco di Villa Durazzo Pallavicini all'alba per ammirare i primi raggi del sole, e poi colazione, giri in barca e giochi d'acqua.

Ultimi giorni per i saldi estivi che in Liguria terminano lunedì: meglio affrettarsi per comprare le ultime occasioni nei negozi.

Rimanete in città per il weekend di Ferragosto? Potete trascorrere le serate nei cinema all'aperto di Genova.

Da venerdì a domenica si festeggia sulle alture tra cibo e musica, con ravioli, trippe, barbecue, e poi tutti a ballare con la musica delle orchestre.

Focaccia al formaggio, asado e tanta musica per la festa organizzata dalla polisportiva Tasso di Lumarzo come vuole la tradizione.