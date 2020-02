Il meglio del weekend a Genova e dintorni: Ex-Otago, Fiera del Disco, San Valentino, ballo in maschera e tanto altro

Riprendono con sprint gli eventi invernali a Genova e provincia, complice la giornata di San Valentino e il periodo del Carnevale. Ma c'è anche tanto altro da fare, dalla musica al teatro, dalle fiere alle visite guidate.

Andiamo a vedere insieme 10 eventi da non perdere questo fine settimana, tenendo conto che qui si trova il calendario completo, e che abbiamo anche - per tutti gli appassionati - la sezione con la programmazione dei cinema a Genova.

Sabato sera c'è "Belin che bravi", il concertone degli Ex-Otago all'RDS Stadium per tutti i fan genovesi, per festeggiare un anno di successi. Leggi l'intervista di GenovaToday agli Ex-Otago.

Pronti per il venerdì più romantico dell'anno? Tra cena all'Acquario, serate esclusive in villa, Innamorarsi a Camogli, cenette romantiche, sconti per le coppie e tanto altro... leggi la nostra guida speciale su San Valentino.

Sabato e domenica appuntamento al Porto Antico con la Fiera Internazionale del disco, cd e vinile, usato e da collezione: una vera e propria full immersion riservata agli appassionati di musica.

L'opera lirica di Francesco Cilea non è mai stata messa in scena prima al Carlo Felice: vi approda in questi giorni, fino a domenica. Leggi l'intervista di GenovaToday al tenore Fabio Armiliato.

Venerdì e sabato sera Nancy Brilli arriva al Politeama con la commedia musicale tutta da ridere "A che servono gli uomini?", su una donna in carriera stufa del genere maschile.

Dame e cavalieri in splendidi abiti d'epoca sabato sera a Palazzo Ducale per rivivere per una sera i fasti di un gran ballo, con ballerini professionisti, possibilità di partecipare alle danze, e cena a buffet.

7. Carnevale

Tanti gli appuntamenti di questo weekend: eventi all'Acquario, iniziative per bambini all'Arena Albaro Village, sfilata dei carri allegorici ad Arenzano, MascherArti ai Musei di Nervi, e tanto altro.

Domenica torna la visita guidata nella Genova ebraica, alla scoperta del rapporto tra gli ebrei genovesi e le famiglie nobili, ma anche di tante tracce e memorie in luoghi chiave della città.

Fino a domenica alla Corte c'è il nuovo adattamento teatrale di un romanzo che tocca i massimi problemi etici, dalla penna di Dostoevskij, con Glauco Mauri, uno dei grandi maestri del teatro italiano.

Domenica torna il tour del realismo borghese al Cimitero Monumentale di Staglieno: le bellissime statue raccontano storie sui valori della famiglia, del lavoro, del sacrificio.