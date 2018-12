Weekend a Genova e dintorni: cosa fare questo fine settimana

Tantissimi eventi legati al Natale - che ormai si sta avvicinando sempre più - per il weekend che va da venerdì 14 a domenica 16 dicembre, a tutti gli effetti l'ultimo fine settimana prima del ponte del 25.

Sarà sicuramente un'occasione per andare a caccia di regali, e per assaporare la magica atmosfera del Natale, ma non solo: c'è anche tanto altro da fare, tra musica, teatri e altri eventi.

E allora andiamo a vedere insieme la top 10 degli appuntamenti più gettonati di questo fine settimana, ricordando che su GenovaToday è disponibile anche il calendario completo con tutti gli eventi del weekend.

Nella pagina successiva, trovate invece le iniziative di Natale organizzate a Genova dai Civ, quartiere per quartiere.

Due eventi all'aria aperta, sabato, per assaporare la magica atmosfera di Natale in centro: prima si pedala dal Porto Antico a De Ferrari, e poi, da lì, le strade si trasformano in piste illuminate per la "sfiaccolata".

Torna, da venerdì e fino al 23, un classico appuntamento alla Fiera con tantissimi banchetti per lo shopping natalizio.

Torna da sabato e fino alla Vigilia il mercatino di Natale in piazza De Ferrari con le caratteristiche casette in legno.

Sempre alla Fiera, sabato e domenica, appuntamento con la tecnologia tra sconti e occasioni, con il Gizmark (conosciuto come Marc) di Natale.

Artisti, spettacoli itineranti, shopping e street food per le strade di Certosa, per far rinascere il quartiere in vista del Natale. Per l'occasione, metro gratis fino a mezzanotte.

Al Ducale domenica arriva un "gioco vivente" per grandi e piccini: una misteriosa e divertente caccia ai fantasmi, tra prove ed enigmi.

Da giovedì a domenica il Politeama ospita oltre 25 artisti, acclamati protagonisti di spettacoli internazionali circensi, per uno spettacolo mozzafiato.

Sabato pomeriggio concerto di musiche di Natale in chiave jazz per orchestra e coro, con la partecipazione dell'orchestra del conservatorio e del coro dell'università di Genova.

Albero di Natale, vin brulè, cioccolata calda, mostra su Maragliano, e canti natalizi in sottofondo per l'iniziativa di Palazzo Reale, sabato.

Sabato torna il mercatino ideato per dare nuova vita agli oggetti rimasti in soffitte e cantine, in veste natalizia.

PAGINA SUCCESSIVA: NATALE, TUTTE LE INIZIATIVE NEI QUARTIERI GENOVESI