Weekend a Genova e dintorni: Summer Night, sagre, ColorataCena, musica e tanto altro

L'estate sta pian piano volgendo al termine, ma il divertimento a Genova e provincia non si spegne, e così anche per il weekend da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2019 ci sono tanti eventi in programma, tra sagre, musica, feste e cultura.

Ecco la consueta top 10 di GenovaToday con gli eventi da non perdere, ricordando che qui è possibile consultare l'intera agenda.

Fino a domenica i Civ della città organizzano eventi serali nei quartieri, tra musica, degustazioni, shopping ed eventi per tutti i gusti. Il programma completo

Dopo l'annullamento di maggio causa maltempo, la ColorataCena per i diritti torna questa volta più grande, a Calata Gadda. Appuntamento sabato sera.

Seconda edizione della kermesse, sabato sera, per scoprire Palazzo Reale tra suggestivi aperitivi, arte, musica, visite guidate e mostre.

Continua (fino al 22 settembre) la grande festa in piazza della Vittoria con atmosfere, cibi e birre bavaersi, arrivata all'undicesima edizione.

Domenica a pranzo arriva la quinta edizione dell'appuntamento gastronomico con tante specialità a base di funghi ma anche molti altri piatti nel menu.

Sabato sera si festeggia sulla spiaggia di Multedo con dj set, bancarelle di artigianato, punto ristoro e molto altro, a cura di Levante C Pegliese e Alessandro Galbusera.

Sabato sera concerto e aperitivo gratuito per tutti con Max Manfredi e Federico Sirianni al Caffé Pascucci Sky Terrace presso l'Aeroporto di Genova.

Ad Arenzano sabato si tiene la camminata in fucsia per aiutare i bambini malati inguaribili: il trekking sulle alture è a cura dell'associazione Tuttiperatta.

Un piccolo salto fuori provincia, domenica, per la grande manifestazione per promuovere il prodotto locale d'eccellenza, tra intrattenimento e degustazione.

Domenica si terrà uno speciale "Gioco dell'Oca" al parco canile Dogsville per aiutare l'associazione Buoncanile a trovare una famiglia per i cuccioli senza casa.