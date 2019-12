I migliori eventi del weekend a Genova e provincia: Mercatale, First Festival, Gizmark, teatro e tanto altro

Siamo ormai nel pieno delle feste natalizie, e a Genova si moltiplicano mercatini, fiere e iniziative per tutti i gusti. Ma c'è anche molto altro: eventi per chi ama ballare, teatro, musica, e così via.

Andiamo a vedere insieme allora i 10 eventi da non perdere questo weekend. Amanti del cinema? Qui trovate tutti i film in programmazione nelle sale genovesi.

Dal Mercatale (che torna da domenica) a Natalidea, dal Mercatino di San Nicola, a quello di piazza della Vittoria, e così via: tante occasioni per fare shopping tra le bancarelle natalizie in giro per la città.

Torna, per tutti gli appassionati di tecnologia, l'edizione natalizia del Gizmark, una delle più importanti fiere dell'elettronica, sabato e domenica alla Fiera di Genova.

Torna al teatro Carlo Felice uno dei capolavori di Puccini con i costumi colorati e la scenografia fantasiosa a cura dell'artista ligure Francesco Musante.

Sabato festa per bambini, musica e brindisi al Mercato Comunale di Certosa, e poi "Tea Time" in versione natalizia, accensione dell'Albero di Natale e tanto altro.

All'RDS Stadium di Sampierdarena, sabato sera, ci si scatena con il grande festival internazionale della musica elettronica: questa volta si balla con Ben Klock, Ame e Adiel.

Torna l'orienteering nel centro storico di Genova: si va in giro con mappa e bussola, pronti a scovare gli indizi per riuscire a compiere il percorso nel minor tempo possibile.

Domenica torna il tradizionale appuntamento con il gospel al teatro Politeama Genovese: sul palco, Every Praise & Virginia Unon Gospel Choir per un totale di 30 artisti.

Sabato sera suggestiva visita guidata alla cattedrale di San Lorenzo, per esplorare gli angoli più inaccessibili dell'antico edificio religioso alla luce della luna.

Domenica sera al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano si terrà uno spettacolo con i comici di "Zelig", "Colorado", "Comedy Central" ed "Eccezionale veramente".

Venerdì il Winter Park di Genova organizza una giornata volta a sensibilizzare i giovani clienti sul fenomeno della violenza di genere, con flash mob e speciali sconti.