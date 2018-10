Weekend a Genova e dintorni: i migliori eventi del fine settimana

Arte, gastronomia, sport, shopping: ce n'è per tutti i gusti questo weekend a Genova e in provincia.

E allora andiamo a vedere la nostra consueta classifica con i 10 eventi più gettonati del fine settimana da venerdì 12 a domenica 14 ottobre, ricordando che - per decidere cosa fare - si può consultare anche l'agenda completa di GenovaToday. Nelle pagine successive, oltre alla top 10, si possono trovare sezioni dedicate alle migliori sagre, ai migliori eventi sportivi e ai migliori spettacoli teatrali del weekend.

Tornano ad aprirsi le porte delle straordinarie dimore dell'aristocrazia genovese, con alcune "new entry" come palazzo Franzone Spinola e altri, sabato e domenica.

Domenica bancarelle e stand animano Molassana tra gastronomia, artigianato, negozi aperti e baby dance. La fiera doveva svolgersi il 7 ma era stata rinviata per maltempo.

Domenica torna la corsa che percorre il centro di Genova per un'edizione speciale volta ad aiutare la città dopo la tragedia del ponte Morande.

Sabato e domenica i giovani del FAI invitano a scoprire alcuni luoghi straordinari della Città Metropolitana di Genova con visite guidate a offerta libera.

Domenica arriva la 40esima edizione della tradizionale castagnata, con pranzo a base di specialità autunnali e poi caldarroste, panini, crepes, friesceu, giochi e altro.

Sabato sera musica e aperitivi in piazza Colombo che per si trasforma in un grande dehor. Per l'occasione, inaugurazione della fontana seicentesca restaurata.

Per tutto il weekend, al Carlo Felice arriva - per la prima volta in Italia - il musical diventato famoso con il film vincitore di sei Oscar, con Gene Kelly e Leslie Caron.

Continuano per tutto il weekend le iniziative legate alla prima edizione del festival dedicato a Giuseppe Verdi, tra visite guidate, degustazioni, musica, e tanto altro.

A Sestri Levante torna la fiera dell'editoria, sabato e domenica, per creare occasioni di incontro e scambio tra i protagonisti dell'editoria: editori, lettori e scrittori.

Sabato e domenica all'RDS Stadium di Sampierdarena torna la fiera con tutto l'occorrente per organizzare il matrimonio dei sogni, dai fiori agli abiti, dai gioielli al catering.

