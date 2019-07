Weekend a Genova e dintorni: Articolo 31, fuochi d'artificio, concerti, sagre e tanto altro

Ancora un weekend da vivere all'aperto a Genova e dintorni: siamo nel bel mezzo dell'estate, e allora perché non uscire e godersi il bel tempo magari per un concerto al Porto Antico, o per una sagra nel fresco dell'entroterra, o magari ancora per uno spettacolo di fuochi d'artificio?

C'è davvero l'imbarazzo della scelta, e allora ecco la nostra top 10 degli eventi più gettonati del fine settimana, ricordandovi che a questo link è possibile consultare l'agenda intera.

Appassionati di cinema? Le sale genovesi non vanno in vacanza: ecco tutti i film in programmazione.

Amate il buon cibo da condividere con gli amici nelle sere d'estate? Nella pagina successiva troverete una speciale guida su sagre ed eventi gastronomici di questo fine settimana.

Venerdì sera al Porto Antico speciale concerto per il tour del 25esimo anniversario della carriera di J-Ax che torna insieme a Dj Jad e arriva a Genova dopo 10 sold out consecutivi a Milano.

Venerdì sera, dopo cena, a Cogoleto spettacolo pirotecnico itinerante: tre postazioni, tre spettacoli diversi sul mare, un'unica costa. Per tutti gli amanti dei fuochi d'artificio estivi.

Uno dei "mostri sacri" della musica rock, Steve Hackett, celebre membro dei Genesis, in concerto domenica all'Arena del Mare del Porto Antico.

Questo weekend la kermesse propone Les Ballets Trockadero de Montecarlo venerdì, concerto di Neri Marcorè con l'orchestra del Carlo Felice sabato, e Gala di Danza domenica.

Il Giardino Elettronico compie 5 anni e per festeggiare questo primo traguardo sabato sera porta in città una leggenda della musica house in tutto il mondo: François K.

Per la rassegna "Ridere d'Agosto ma anche prima" gli Oblivion domenica arrivano al Porto Antico con lo spettacolo "The Human Jukebox 2" e i più grandi successi della musica riproposti in chiave ironica.

Come tutte le estati torna la magia del cinema all'aperto a Palazzo Ducale: venerdì sera c'è "Ma cosa ci dice il cervello", sabato "Green Book" e domenica "Attenti a quelle due".

Ad Arenzano sabato sera, nel parco di Villa Figoli, inizia il Festival Opera & Ballet con "Romeo e Giulietta", classico intramontabile portato in scena dal Balletto di Milano.

Continua la kermesse estiva a Sampierdarena: venerdì sera Mia & Luca Unplugged danno il via a un concerto di grandi hits internazionali, e sabato concerto "Non dimenticar" di Alessia Ramusino.

Sabato e domenica arriva "Coloriamo Casella": coloratissimi aquiloni coloreranno il cielo del paese, con esibizioni acrobatiche, aquiloni enormi e particolari, laboratori per bambini e altro.

