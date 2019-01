Weekend a Genova e dintorni: gli eventi top del fine settimana

Dal Festival della Criminologia agli eventi per ricordare Fabrizio De André, passando per musica, teatri, e tanto altro: sono molti gli eventi tra cui scegliere per il fine settimana da venerdì 11 a domenica 13 gennaio 2019.

Ricordando che su GenovaToday è disponibile l'agenda completa del weekend, andiamo a vedere insieme la top 10 dei più gettonati:

Sabato e domenica al Ducale torna il festival incentrato sulla criminologia con tanti eventi, incontri, presentazioni di libri e mostre. Il tema di quest'anno è #odio.

Una giornata intera di eventi, venerdì, a Palazzo Ducale, per ricordare Faber. Tra i partecipanti, Dori Ghezzi, Cristiano De André, Gino Paoli, Neri Marcoré, Fabio Fazio, Luca Bizzarri e tanti altri. Leggi la guida di GenovaToday con tutti gli eventi per ricordare De André a 20 anni dalla morte.

I due famosi attori arrivano al Politeama da giovedì a sabato sera per raccontare la crisi della famiglia in una commedia ironica e appassionante, cucita addosso a due protagonisti esilaranti e affiatati.

Da venerdì a domenica, tre giorni all'insegna della birra artigianale di qualità a Sestri Levante. Presso l'ex Convento dell'Annunziata, birrifici, stand gastronomici, musica e contest per homebrewer.

“Il lago dei cigni”, in scena da venerdì a domenica, trae soggetto dalla favolistica popolare sulle fanciulle trasformate in cigno da un malefico sortilegio

Venerdì sera si festeggia nei licei classici italiani e genovesi, tra letture pubbliche, recite, concerti, rappresentazioni teatrali, degustazioni, mostre e tanto altro, a cura degli studenti.

Domenica mattina al cinema Albatros di Rivarolo concerto diretto da Eyal Lerner con coro di musica ebraica, mandolini e musicisti arabi, per ricordare le vittime del ponte Morandi a cinque mesi dalla tragedia.

Fino al 20 al Teatro della Corte va in scena "Salomè" di Oscar Wilde, testo di grande poeticità ed enorme carica erotica che, messo in scena a fine '800, fece subito scandalo proprio per quella sua natura ambigua.

L'edizione 2018-2019 del Luna Park della Foce chiude con sconti fino al 50% sui biglietti delle attrazoni, da venerdì a domenica. Oltre alle giostre, dieci punti street food.

Inaugura giovedì la mostra dell'artista Nino Bernocco "Genova - 14 agosto 2018" presso il loggiato di Palazzo Tursi. Attraverso tele e colori, l'artista ha voluto manifestare il proprio dolore per la tragedia.