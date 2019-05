Weekend a Genova e dintorni: Sagra del Pesce di Camogli, Slow Fish, Ex Melle e tanto altro

Dal punto di vista meteo, si prospetta un weekend migliore di quello successivo, che ha visto l'allerta gialla e molti eventi annullati. E allora cosa c'è di meglio che approfittare delle belle giornate e uscire di casa, per una sagra, una passeggiata, o un po' di sport?

Il fine settimana in arrivo è ricco di eventi adatti a tutti i gusti, dall'outdoor ai teatri, ma c'è anche il cinema per gli appassionati. E tanto altro: chi vuole può consultare anche la nostra agenda completa eventi weekend.

Vediamo insieme la top 10 degli eventi più gettonati da venerdì a domenica.

Domenica torna una delle feste più amate della Liguria, l'evento in cui si serve il fritto di pesce preparato in un gigantesco padellone di acciaio inossidabile.

Da giovedì a domenica torna l'evento internazionale che coniuga la buona cucina con l'impegno nella tutela delle risorse ittiche, al Porto Antico.

Domenica in piazza Matteotti e nel Cortile di Palazzo Ducale verranno allestiti 45 tavoli per il pranzo al sacco con giochi di strada e da tavolo per tutte le generazioni.

Masterclass di livello mondiale, film e documentari da tutto il mondo a Sestri Levante fino a domenica per la rassegna cinematografica dedicata ai giovani registi under 35.

Fino a domenica per gli amanti delll'opera c'è la "Tosca" di Puccini al teatro Carlo Felice, ambientata nella Roma politicamente in subbuglio del 1800.

Il festival degli artisti di strada di Mele quest'anno raddoppia e dura due giorni, sabato e domenica, tra giocolieri e mangiafuoco, bancarelle, street food e altre attività.

Il cantante domenica presenta l'album "La terra sotto i piedi" che contiene anche il brano "Argentovivo", con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2019.

Nel teatro capovolto, trasformato in bosco metafisico, attori (tra cui Ugo Dighero) e danzatori fanno risplendere i personaggi di Lee Masters, dal 7 al 24 maggio.

La storica band punto di riferimento per la scena punk e rock'n'roll internazionale arriva sabato sera al circolo Virgola di Sestri Levante con il nuovo album.

Sabato e domenica due giornate dedicate alla vita con i cani con un'educatrice Enpa e addestratrice Enci presso il centro di attività cinofile "Cani & Cavoli".