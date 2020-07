Weekend a Genova e dintorni: sagre, Prog Fest, Antonio Ornano, cinema all'aperto e tanto altro

Un altro caldo weekend di luglio è in arrivo: cosa fare a Genova e in riviera? In un fine settimana che si preannuncia purtroppo "caldo" anche dal punto di vista della viabilità, chi non vuole andare troppo lontano da casa può trovare qui un decalogo di eventi con spunti e idee originali per rimanere a Genova senza annoiarsi.

Ecco 10 cose da fare questo weekend. E se non c'è nulla che vi ispira non vi preoccupate, a questo link c'è l'agenda completa:

1. Antonio Ornano al Porto Antico

Venerdì sera Antonio Ornano sarà al Porto Antico con "Stand up comedy show", spettacolo di 70 minuti in cui racconta con ironia le fragiità e le debolezze della società. Leggi i dettagli

2. Sagra della Capponadda di San Rocco di Camogli

Sabato e domenica torna una delle sagre più famose del levante, con possibilità di usufruire anche di menu d'asporto. Dopo cena musica, e domenica mercatini. Leggi i dettagli

3. Porto Antico Prog Fest

Il festival della musica progressiva torna al Porto Antco sabato e domenica, con il Balletto di Bronzo e il Segno del Comando, e Naim, protagonista di A Crooner's Night. Leggi i dettagli

4. "Fly me to the moon" al teatro Modena

Termina sabato la messa in scena dello spettacolo che racconta il riscatto in salsa tragicomica di due badanti, alla morte dell'uomo di cui si occupavano. Leggi i dettagli

5. Apertura del Parco Divertimenti di Villa Durazzo Pallavicini

Antiche giostrine, meccanismi e ingranaggi per fare un vero e proprio salto indietro nel tempo: dopo il restauro, sabato riapre il Parco Divertimenti della villa di Pegli. Leggi i dettagli

6. Genova Reloaded: Zerocalcare ed Elio Germano

Ultimi due appuntmenti con la rassegna di incontri sul cinema al Ducale: sabato ci saranno Zerocalcare e Valentina Lodovini, domenica Elio Germano. Leggi i dettagli

7. Cinema all'aperto a Pra'

Da venerdì sera parte il cartellone del cinema all'aperto a Pra', con tanti spettacoli fino a settembre. Si inizia nel weekend con "Odio l'estate" e "La famiglia Addams". Leggi i dettagli

8. Sup under the moonlight

Pagaiata sotto le stelle a Bogliasco, con la sup o il kayak: si parte al tramonto, si cena sul mare a Capolungo, e si torna sotto le stelle. Leggi i dettagli

9. Serenate: il primo concerto sinfonico al Carlo Felice

Venerdì sera arriva "Serenate", il primo appuntamento con i concerti sinfonici in presenza di pubblico dopo il lockdown, a cura dell'orchestra del Carlo Felice. Leggi i dettagli

10. Mercatino dell'Antiquariato di Chiavari

Sabato e domenica torna un evento della tradizione, con oltre 100 bancarelle "spalmate" su più strade del centro in modo da rispettare il distanziamento. Leggi i dettagli