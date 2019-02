Weekend a Genova e dintorni: Ghost Tour, Wine Festival, Mahmood e tanto altro

Tante proposte per il primo weekend di marzo a Genova e provincia: ci sono i festeggiamenti per il Carnevale, ma anche proposte musicali e a teatro, incontri, festival e mercati.

Torna sabato sera, a grande richiesta, l'appuntamento itinerante gratuito con storie e leggende nel cuore del centro storico. Ci saranno anche musica e ballo in maschera. Tutti gli eventi di Carnevale

Sabato e domenica a Palazzo Ducale si terrà la kermesse dedicata al vino, con cantine che esporranno i loro prodotti, degustazioni, street food, mostre-mercato e tanto altro.

Venerdì pomeriggio a La Feltrinelli arriva il vincitore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood, per presentare il suo album "Gioventù Bruciata" e incontrare i suoi fan. Incontri: tutti gli eventi

Uno dei grandi protagonisti del nostro cinema arriva a teatro venerdì e sabato con "Giocando con Orlando", un assolo leggero, ironico e appassionato sull'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Teatri: tutti gli eventi

Anche a Genova e in provincia tanti eventi per grandi e piccini, tra laboratori e pulizia del territorio, in occasione della giornata dedicata al risparmio energetico, venerdì.

Uno dei capolavori di Cechov e di tutto il '900 arriva in scena fino a domenica alla Corte, tra sentimenti trattenuti, amori negati, slanci e fallimenti.

Sabato il grande mercato mobile di artigianato e creatività ritorna a Genova, nella cornice della Chiesa Sconsacrata di Sant'Agostino. Ad allietare la giornata, anche musica e spettacoli. Mercati e mercatini: tutti gli eventi

Sabato e domenica si festeggia il Carnevale al Porto Antico con tante attività per grandi e piccini, sfilata di maschere ed eventi alla Città dei Bambini e all'Acquario.

Domenica sera a La Claque arriva la leggendaria band della musica indipendente italiana, i Giardini di Mirò, per presentare il nuovo album "Different Times".

Venerdì speciale visita serale alla mostra di sauri "Dragons", al Museo di Storia Nautrale, per assaporarla a porte chiuse, lontano da code e folle, e in compagnia di un esperto. Mostre: tutti gli eventi