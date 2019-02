Weekend over 30 al Cezanne con disco, caraibico, stage e revival

Venerdì 8 febbraio 2019 al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, 010.541607, www.cezannedisco.it) nuovo appuntamento del venerdì disco e caraibico con tanti ospiti e stage per tutti i gusti. Si inizia alle 20.30 con la cena a buffet, a seguire, nella pista latina, si balla con Raul Hernandez e con la ballerina Lara Melis, che terrà uno stage di caraibico; alla console Marco Chiossone, in arte dj Solange, del Circolo della Salsa. Nella sala disco gli insostituibili dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti selezioneranno i migliori successi del momento e le indimenticabili hit del passato.

Sabato 9 febbraio, dalle 20.30, torna l’appuntamento con il sabato over 30 più amato della città, con cena a buffet e serata commerciale e revival. Alla console, gli insostituibili dj del Cezanne Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti proporranno una serata dance con gli ultimi successi commerciali e le migliori hit degli anni '80, '90 e 2000.

Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.