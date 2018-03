Due giorni di mercatini a Sestri Levante

Un weekend di bancarelle a Sestri Levante, per tutti gli amanti della gastronomia e dello shopping.

Sabato 3 marzo 2018 si terrà il mercatino dei prodotti tipici locali "Non solo olio", con profumi, sapori e colori locali. In particolare, si venderanno confetture, formaggi, vini, miele, dolci, salumi e funghi. A cura della Cooperativa Olivicoltori Sestresi, il mercatino si fermerà per tutta la giornata in via Asilo Maria Teresa.

Domenica 4 marzo 2018 invece in viale Roma l'associazione Vita che Rinasce organizza un mercatino con oggetti dell'usato e di artigianato venduti per raccolta fondi per le persone colpite dal terremoto di Amatrice, Norcia e Montereale.