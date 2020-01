Weekend di latino e milonga al Caribe

Venerdì 31 gennaio 2020 al Caribe Club di Genova (Corso Italia 3), dalle 22.30, proseguono gli appuntamenti del venerdì latino sul mare con spettacoli e ospiti. In programma una notte latina con show di kizomba a cura di Mauro Tomatis e Dinara, che presenteranno il loro ultimo spettacolo in anteprima per il pubblico del Caribe. La console della sala kizomba sarà dominata da dj Simo e dj Chris, con l'animazione dei ballerini Vale De Salvo, Joseph ed Emanuela. Nella sala bachata si conferma alla console dj Jonathan Lopez, accompagnato dalla coppia di ballerini Danilo e Lulù che faranno ballare il pubblico presente. Nella sala cubana si balla con la musica di dj Mauricio "El Bimbo" Hernandez e l'animazione in pista dei ballerini dello staff del Caribe Club: Alfredo, Bryan, Moreno, Daniela, Federica, Katherine e molti altri.

Ingresso 10 euro con consumazione (tesserati Caribe 8 euro). Informazioni: 335207103.

Sabato 1 febbraio, a partire dalle ore 15.30, torna l' appuntamento pomeridiano con "La Milonga del The", un appuntamento organizzato dal Caribe in collaborazione con Milonga al Karibe Tango Club. Alla console ci sarà dj Massimo Max Gazzera e si ballerà fino alle 22 con la possibilità di proseguire la serata di milonga fino alle 2 di notte.

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria ed è da effettuare online compilando questo form: https://forms.gle/JgRSaNdjpYufJMfe9. Il prezzo della giornata è di 20 euro e comprende ingresso alla sessione pomeridiana, apericena e milonga serale, una consumazione e acqua free fino alle 19. E' compresa anche una merenda con frutta, snack dolci e salati e il thè delle 17.

Informazioni: lamilongadelthe@gmail.com - 392 2511592