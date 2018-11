Weekend al Cezanne Disco: venerdì latino con stage di rueda e sabato disco con ospite la cantante Maria Piras

Venerdì 23 novembre 2018 al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, 010.54.16.07, www.cezannedisco.it) torna il venerdì latino sotto la direzione artistica del maestro e ballerino Raul Hernandez. Si inizia alle 20.30 con la cena a buffet, a seguire alle 21.30 stage di rueda de casino con ospiti i ballerini Giovanna e Maurizio. Alla console ci sarà dj Tommy La Notte, per scatenarsi nelle danze latine.



Sabato 24 novembre, dalle 20.30, torna l’appuntamento con il sabato disco del Cezanne, con cena a buffet e serata commerciale. Alla console, come di consueto, ci saranno i dj Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, con una perfetta selezione musicale tra i più grandi successi del momento e le intramontabili hit dance del passato. Ospite speciale della serata la cantante Maria Piras.



Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.