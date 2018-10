Weekend al Cezanne tra caraibici e dj set commerciale

Venerdì 26 ottobre 2018 al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it), raddoppia il divertimento con la pista caraibica e commerciale. Dalle 20.30 è in programma la cena a buffet, mentre dalle 22 si balla in pista con l'ospite della serata, la ballerina e maestra Lara Melis, e le animazioni latine di Raul Hernandez. Alla console, a selezionare i migliori successi caraibici, ci sarà dj Tommy La Notte.

Sabato 27 ottobre, dalle 20.30, torna l’appuntamento con il sabato disco del Cezanne, con cena a buffet e serata commerciale e revival. Ospite speciale della serata Gringa Lone, ballerina e artista delle luci, che con le sue "ali" speciali donerà alla serata un pizzico di magia e incantesimo. Alla console i dj Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, con una perfetta selezione musicale tra i più grandi successi del momento e le intramontabili hit dance del passato.

Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.