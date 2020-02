Weekend al Caribe con festa di Carnevale

Venerdì 21 febbraio 2020 al Caribe Club di Genova (Corso Italia 3), dalle 21.30, proseguono gli appuntamenti del venerdì latino sul mare con spettacoli e ospiti. Durante la serata si festeggerà il Carnevale in compagnia del gruppo Febi's Team, che porterà a Genova uno spettacolo latino dedicato al pubblico del Caribe. Inoltre, alle 21.30 è in programma lo stage gratuito di Lady Style con la ballerina e maestra Alessia Mortari. Tutto il pubblico è invitato a mascherarsi, per rendere la serata ancora più divertente e colorata.

Nella sala latina si balla con dj Mauricio "El Bimbo" Hernandez e con l'animazione dei ballerini del Caribe Alfredo, Moreno, Daniela, Federica, Katherine e molti altri. Nella sala di bachata fusion ci sarà alla console dj Jonathan Lopez, mentre a ballare in pista ci sarà Paola Isla Latina e tutto il suo staff. Nella sala di kizomba si balla con dj Chris Christian Graziano e i Taxi Dancers.

Ingresso alla serata con consumazione 10 euro (tesserati Caribe 8 euro).

Sabato 22 febbraio, dalle ore 23, è in programma un appuntamento speciale con la Kizomba & Semba Night, un'occasione per trascorrere una serata in compagnia di maestri e ballerini di kizomba e perfezionare lo stile e la tecnica di questo affascinante ballo di origine sud africana. Durante la serata, ci saranno stage di kizomba in pre serata, con musica di dj Ale 2.0. Tra gli ospiti speciali della nottata, i maestri e ballerini Vex Bantwini, Anusha Dyachenko, Erika Guerra, Mario Nkula, Jack e Pamela e molti altri.

Informazioni: 335207103.