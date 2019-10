Weekend al Caribe Club con il ballerino Adrian Sevilla Cortes e sabato di milonga

Venerdì 25 ottobre 2019, dalle ore 22.30, al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) si rinnova l'appuntamento del venerdì, ricco di ospiti e di piste dove vivere la musica latina a 360 gradi. In programma una serata con 4 grandi dj ad animare le 3 sale di latino, bachata e kizomba.

Ospite speciale della serata il ballerino di fama mondiale Adrian Sevilla Cortes, vincitore dell'Ulcd di Las Vegas e ballerino nello show televisivo spagnolo che va in onda negli Stati Uniti "Mira Quien Baila". Nella sua carriera, ha fatto anche parte dei Tropical Gem, uno dei maggiori gruppi del mondo latino di livello internazionale. Il ballerino sarà protagonista di uno show esclusivo per il pubblico del Caribe.

Nella sala latina, la console sarà affidata a dj Mauricio "El Bimbo" Hernandez, la cui musica sarà accompagnata dalle animazioni dei ballerini del Caribe Club Moreno, Bryan, Alfredo, Amelia, Daniela e Katherine. La sala di bachata sarà dominata da dj Jonathan Lopez e dai ballerini della Isla Latina. Per finire, nella sala di kizomba si balla con i dj Chris e Simo e con i ballerini Daniele, Joseph ed Emanuela e Vale De Salvo.

Ingresso 10 euro con consumazione (ridotto 9 euro, per tesserati 8 euro); seconda consumazione euro 7 (5 euro i drink analcolici). Info: 335207103

Sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 15.30, si tiene l' appuntamento pomeridiano con "La Milonga del The", un appuntamento organizzato dal Caribe in collaborazione con Milonga al Karibe Tango Club. In console ci sarà la dj Elisa Cosci e si ballerà fino alle 22 con la possibilità di proseguire la serata fino alle 2 ballando milonga.

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria ed è da effettuare online compilando questo form: https://forms.gle/75wUFr2NisynyZrc9. Verrà assicurato il bilanciamento delle coppie e dedicata attenzione alla rotazione fra i partecipanti alle varie edizioni precedenti. Il prezzo della giornata è di 20 euro e comprende ingresso alla sessione pomeridiana, apericena e milonga serale, una consumazione e acqua free fino alle 19. E' compresa anche una merenda con frutta, snack dolci e salati e il thè delle 17.

Informazioni: lamilongadelthe@gmail.com - 392 2511592